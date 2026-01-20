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Лукашенко поручил сделать на 100% белорусский автомобиль

20 января 2026 17:01
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В современных условиях агрессивной конкуренции тренд на качество становится определяющим на всех уровнях. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: Беларусь была не только сборочным цехом СССР, но и интеллектуальным центром. Подробности.

Лукашенко поручил сделать на 100% белорусский автомобиль-2

По итогам 2025 года знак качества присвоен универсальному погрузчику от «АМКОДОР». Второй год подряд знак качества получает продукция Рогачевского молочно-консервного комбината и Оршанского льнокомбината. 

А вот «Гомсельмаш» удостоен символа впервые в суверенной истории – за зерноуборочный самоходный комбайн. Лауреатом стала и профильная техника компании «Бобруйскагромаш». Знака качества удостоен и двигатель Минского моторного завода, а белорусская продовольственная группа товаров в представлении не нуждается: давно и прочно осела в том числе на зарубежных рынках.

Президент вручил символы Государственного знака качества.

Лукашенко поручил сделать на 100% белорусский автомобиль-4

Продукт «БЕЛДЖИ» также отмечен народной наградой. Только за 2025 год продажи завода на внутреннем рынке составили порядка 11 тысяч авто, на российском – порядка 38 тысяч. Но главный посыл Президента – никогда не останавливаться на достигнутом.

Лукашенко поручил сделать на 100% белорусский автомобиль-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В декабре минувшего года во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию я обозначал в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина – непрерывные и очень важные процессы. 

Надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране и в своей жизни. И тогда все у нас получится. Дорогие друзья, хочу искренне поблагодарить нынешних лауреатов за выдающиеся результаты. Своим качественным трудом вы и ваши большие коллективы заслужили этих наград и побед. 

На ближайший год на каждом лежит колоссальная ответственность. За умение мотивировать остальных, честно конкурировать, делиться передовым опытом и управленческими технологиями. Ведь именно за лидером тянутся остальные, особенно молодежь. 

Новогодние и колядные праздники закончились, со снежными метелями и крещенскими морозами успешно справились – наступает время конкретных дел для достижения конкретных результатов. Пусть сегодняшняя церемония вдохновит всех нас, тружеников Беларуси, на новые профессиональные свершения. Будьте успешными. Будете успешными вы – будет успешной и наша Беларусь. 

Лукашенко поручил сделать на 100% белорусский автомобиль-8

Как отметил Президент, знак качества – величайшая награда и реклама. Александр Лукашенко также осмотрел продукцию предприятий-победителей, представленную в выставочном комплексе. У каждого стенда – короткий доклад руководителей. Директору «БЕЛДЖИ» поручение от Первого: сделать 100-процентный белорусский автомобиль.

# Госнаграды # Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко

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