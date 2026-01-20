Лукашенко поручил сделать на 100% белорусский автомобиль

В современных условиях агрессивной конкуренции тренд на качество становится определяющим на всех уровнях. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: Беларусь была не только сборочным цехом СССР, но и интеллектуальным центром. Подробности.
По итогам 2025 года знак качества присвоен универсальному погрузчику от «АМКОДОР». Второй год подряд знак качества получает продукция Рогачевского молочно-консервного комбината и Оршанского льнокомбината.
А вот «Гомсельмаш» удостоен символа впервые в суверенной истории – за зерноуборочный самоходный комбайн. Лауреатом стала и профильная техника компании «Бобруйскагромаш». Знака качества удостоен и двигатель Минского моторного завода, а белорусская продовольственная группа товаров в представлении не нуждается: давно и прочно осела в том числе на зарубежных рынках.
Президент вручил символы Государственного знака качества.
Продукт «БЕЛДЖИ» также отмечен народной наградой. Только за 2025 год продажи завода на внутреннем рынке составили порядка 11 тысяч авто, на российском – порядка 38 тысяч. Но главный посыл Президента – никогда не останавливаться на достигнутом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В декабре минувшего года во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию я обозначал в числе приоритетных задач на пятилетку помимо качества еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина – непрерывные и очень важные процессы.
Надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране и в своей жизни. И тогда все у нас получится. Дорогие друзья, хочу искренне поблагодарить нынешних лауреатов за выдающиеся результаты. Своим качественным трудом вы и ваши большие коллективы заслужили этих наград и побед.
На ближайший год на каждом лежит колоссальная ответственность. За умение мотивировать остальных, честно конкурировать, делиться передовым опытом и управленческими технологиями. Ведь именно за лидером тянутся остальные, особенно молодежь.
Новогодние и колядные праздники закончились, со снежными метелями и крещенскими морозами успешно справились – наступает время конкретных дел для достижения конкретных результатов. Пусть сегодняшняя церемония вдохновит всех нас, тружеников Беларуси, на новые профессиональные свершения. Будьте успешными. Будете успешными вы – будет успешной и наша Беларусь.
Как отметил Президент, знак качества – величайшая награда и реклама. Александр Лукашенко также осмотрел продукцию предприятий-победителей, представленную в выставочном комплексе. У каждого стенда – короткий доклад руководителей. Директору «БЕЛДЖИ» поручение от Первого: сделать 100-процентный белорусский автомобиль.