Обеспечение продовольственной безопасности и развитие высокотехнологичного машиностроения. Эти два стратегически важных направления 21 января были в центре внимания главы правительства. Александр Турчин совершил рабочую поездку в Борисовский район, где посетил молочно-товарный комплекс «Лошница» и предприятие «ПОЖСНАБ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе МТК премьер-министр ознакомился с ходом работ по обеспечению сохранности молодняка – это ключевой приоритет для агропромышленного комплекса всей страны. Здесь показали профилакторий, где содержится около 360 телят. Благодаря современным технологиям среднесуточный привес бычков достигает 750 граммов. Такой результат позволяет получить технологически зрелую особь уже к 13 месяцам.

Станислав Матвеев главный ветеринарный врач филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

Данный комплекс производственной мощности на 800 голов дойного стада на данный момент содержится. Средний удой на корову – 25 литров молока на голову. Производим от 17 до 17,5 тонны в сутки молока исключительно сортом экстра.

Александр Курецкий директор филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

Мы находимся в профилактории для содержания молодняка КРС. Построен он два года назад после строительства комплекса основного. Что имеем мы на сегодняшний день: это закрытое помещение, самая главная его задача – это отсутствие сквозняков и осадков. Самое главное ноу-хау в наше время – это наличие специалистов и квалифицированных телятниц, хорошие доярки – вот это самое главное в любом сельхозпредприятии.

От аграрного сектора к высоким технологиям и экспортно ориентированному машиностроению. На предприятии «ПОЖСНАБ» представили потенциал отрасли, которая все увереннее заявляет о себе на внешних рынках. Белорусская пожарная техника уже давно вышла за рамки внутреннего спроса: машины поставляются от стран СНГ до Африки, подтверждая конкурентоспособность отечественных разработок.