Лукашенко об Украине: хотел бы предостеречь от попытки поискать причины. Важнейший вопрос – остановить конфликт

Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.

все прекрасно помнят: раунды переговоров сначала на Полесье, потом в Беловежской пуще, после украинская сторона запросила смены декораций и пытались договориться уже в Стамбуле, но время показало: все это, как и встреча в Минске в 2015, не более чем отвлекающий маневр и постановка. Сейчас, когда горячий конфликт идет уже почти 1,5 года, лица, принимающие решение за Украину, накачивающие ее оружием, подпитывающие это противостояние, ждут нового витка. Александр Лукашенко раскрывает детали разговоров двух президентов и, чего уж, данных спецслужб.