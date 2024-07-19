Лукашенко об оповещениях МЧС: возможно, возможно – вы людей приучили! К этой чрезвычайной ситуации они уже привыкли
Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый удар стихии пришелся на вечер субботы. 13 июля Президент работал на юге страны, из-за грозового фронта ему пришлось сменить свой маршрут возвращения в Минск. Увиденное во время сегодняшнего селектора обернулось критикой для руководителей по профилю АПК, но об этом позже. Сперва о реакции, вернее, ее отсутствии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все произошло неожиданно. Ну а наши люди, белорусы памяркоўныя, сидели сложив руки, в том числе начальники и МЧС. Все сидели, ждали. Случилось! Подробности.
Министр по чрезвычайным ситуациям с критикой отчасти не согласен.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Товарищ Президент, я должен вас со всей ответственностью проинформировать, что начиная с 11, 12, 13, 14 числа все граждане нашей страны, это более 8,6 миллиона абонентов сотовой связи МТС, А1, Life, в том числе бегущее сообщение по телевидению, радио, Telegram-каналы и другие социальные сети – люди информировались о тех надвигающихся процессах, которые были аномальными. И делось это оперативно.
Но либо сообщения дошли не тем, либо не о том – все же в преддверии выходных предупреждали о жаре, а не о ливнях и ветрах – либо слишком часто предупреждали не о том.
Александр Лукашенко:
Возможно то, возможно это. И за неделю – возможно, возможно – вы людей приучили к тому: а, возможно, а не было, возможно, что-то было. Но вот к этой чрезвычайной ситуации люди уже привыкли: как было вчера, так будет и сегодня. Вот к этой чрезвычайной ситуации вы ответственно не смогли подойти.
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