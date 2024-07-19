Лукашенко об оповещениях МЧС: возможно, возможно – вы людей приучили! К этой чрезвычайной ситуации они уже привыкли

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый удар стихии пришелся на вечер субботы. 13 июля Президент работал на юге страны, из-за грозового фронта ему пришлось сменить свой маршрут возвращения в Минск. Увиденное во время сегодняшнего селектора обернулось критикой для руководителей по профилю АПК, но об этом позже. Сперва о реакции, вернее, ее отсутствии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все произошло неожиданно. Ну а наши люди, белорусы памяркоўныя, сидели сложив руки, в том числе начальники и МЧС. Все сидели, ждали. Случилось! Подробности.

Министр по чрезвычайным ситуациям с критикой отчасти не согласен.