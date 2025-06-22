В 12:00 в Беларуси пройдёт общенациональная минута молчания

22 июня – день, который никогда не забудут белорусы. Ежегодно в эту скорбную дату мы вспоминаем всех жертв той страшной бойни и геноцида белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно в 12.00, по всей стране пройдет общенациональная минута молчания. Скорбным эхом в эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях разнесутся удары метронома и мелодия реквиема. Колокольный набат дадут все храмы страны, на транспорте прозвучат сигнальные гудки, а в некоторых местах движение на время приостановится.

Мы помним. Помним каждого, кто боролся за наше мирное сегодня. Остановимся на минуту – вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить!