«Отвратительная работа!» – Лукашенко раскритиковал действия чиновников по ликвидации последствий урагана

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом во время селекторного совещания сегодня, 19 июля, заявил Президент. На связи с Дворцом Независимости председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, а также руководители ряда ведомств, министерств энергетики, лесного хозяйства и чрезвычайных ситуаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем перейти к заявленной теме совещания (это уборочная кампания), Александр Лукашенко начал с не менее злободневной темы – преодоление последствий урагана, который прошел в Беларуси. 13 и 14 июля грозовой фронт накрыл страну, в результате пострадала не только инфраструктура, леса, но и люди. Главное поручение главы государства: во-первых, устранить последствия, во-вторых, сделать выводы. К стихии, подытожил Президент, мы оказались готовы не в полной мере.