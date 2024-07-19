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«Отвратительная работа!» – Лукашенко раскритиковал действия чиновников по ликвидации последствий урагана

19 июля 2024 13:38
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Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом во время селекторного совещания сегодня, 19 июля, заявил Президент. На связи с Дворцом Независимости председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, а также руководители ряда ведомств, министерств энергетики, лесного хозяйства и чрезвычайных ситуаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отвратительная работа!» – Лукашенко раскритиковал действия чиновников по ликвидации последствий урагана-1

Прежде чем перейти к заявленной теме совещания (это уборочная кампания), Александр Лукашенко начал с не менее злободневной темы – преодоление последствий урагана, который прошел в Беларуси. 13 и 14 июля грозовой фронт накрыл страну, в результате пострадала не только инфраструктура, леса, но и люди. Главное поручение главы государства: во-первых, устранить последствия, во-вторых, сделать выводы. К стихии, подытожил Президент, мы оказались готовы не в полной мере.

«Отвратительная работа!» – Лукашенко раскритиковал действия чиновников по ликвидации последствий урагана-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никакой реакции. До утра и на следующий день никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков. Ах, порвались провода. Ах, что-то рухнуло. Поеду восстанавливать. Адекватной реакции на это событие – быстрой, четкой, военной не было. А если война? Отвратительная работа! По предупреждению в первые часы и дни работы. Я это видел, поэтому начал колошматить губернаторов и других.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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