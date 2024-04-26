В Беларуси посеяно около 40% всех яровых культур – лидирует Гродненская область

Более 900 тысяч гектаров. В Беларуси посеяно около 40 % всех яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидирующую позицию занимает Гродненщина, в области этот показатель уже приближается к 60 %.
Более 900 тысяч гектаров. В Беларуси посеяно около 40 % всех яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидирующую позицию занимает Гродненщина, в области этот показатель уже приближается к 60 %.
Сев ранних яровых культур на сегодняшний день кроме западного региона завершили также в Брестской и Минской областях. В целом по стране семена ранних зерновых и зернобобовых легли в почву почти на 90 % площадей. В последние дни темпы сева в Беларуси немного сдерживают неблагоприятные погодные условия. Однако завершить все работы планируют согласно графику.
Сергей Сончик, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:
На сегодня и температурный режим не соответствует, потому что ночью температура от 0 °С до +3 °С, днем не выше 6 градусов. Соответственно, начиная с прошлого понедельника, в области ежедневно выпадают обильные осадки, на днях даже снег выпадал, поэтому и есть на многих полях переувлажнение, это тоже сдерживает работы. На следующей неделе и даже к концу этой недели уже погода должна восстановиться, поэтому примерно где-то к выходным уже усиленными темпами пойдем дальше продолжать сев.
Параллельно ведется сев и других культур. К примеру, сахарной свеклой в стране засеяли уже более чем 80 % полей от запланированной площади, лен – более чем на 60 %. Сев этих культур, а также посадку картофеля аграрии планируют завершить до 9 мая.