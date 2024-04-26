Прямой эфир

В Беларуси посеяно около 40% всех яровых культур – лидирует Гродненская область

26 апреля 2024 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 900 тысяч гектаров. В Беларуси посеяно около 40 % всех яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидирующую позицию занимает Гродненщина, в области этот показатель уже приближается к 60 %.

В Беларуси посеяно около 40% всех яровых культур – лидирует Гродненская область-1

Сев ранних яровых культур на сегодняшний день кроме западного региона завершили также в Брестской и Минской областях. В целом по стране семена ранних зерновых и зернобобовых легли в почву почти на 90 % площадей. В последние дни темпы сева в Беларуси немного сдерживают неблагоприятные погодные условия. Однако завершить все работы планируют согласно графику.

В Беларуси посеяно около 40% всех яровых культур – лидирует Гродненская область-4

Сергей Сончик, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:
На сегодня и температурный режим не соответствует, потому что ночью температура от 0 °С до +3 °С, днем не выше 6 градусов. Соответственно, начиная с прошлого понедельника, в области ежедневно выпадают обильные осадки, на днях даже снег выпадал, поэтому и есть на многих полях переувлажнение, это тоже сдерживает работы. На следующей неделе и даже к концу этой недели уже погода должна восстановиться, поэтому примерно где-то к выходным уже усиленными темпами пойдем дальше продолжать сев.

В Беларуси посеяно около 40% всех яровых культур – лидирует Гродненская область-7

Параллельно ведется сев и других культур. К примеру, сахарной свеклой в стране засеяли уже более чем 80 % полей от запланированной площади, лен – более чем на 60 %. Сев этих культур, а также посадку картофеля аграрии планируют завершить до 9 мая.

# Посевная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Независимость стран проявляется в выборе». Психолог о ВНС и признаках свободного государства
26 апреля 2024 07:09

«Независимость стран проявляется в выборе». Психолог о ВНС и признаках свободного государства

Минские парки аттракционов открывают сезон
26 апреля 2024 07:03

Минские парки аттракционов открывают сезон

Единый день безопасности дорожного движения проходит в Беларуси
26 апреля 2024 07:01

Единый день безопасности дорожного движения проходит в Беларуси

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
26 апреля 2024 07:00

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

Лукашенко на ВНС: «Одних решений недостаточно. Впереди самое главное – кропотливая работа»
26 апреля 2024 06:31

Лукашенко на ВНС: «Одних решений недостаточно. Впереди самое главное – кропотливая работа»

Хренин: наша позиция – не лезьте к нам, иначе получите
25 апреля 2024 20:36

Хренин: наша позиция – не лезьте к нам, иначе получите

Придыбайло: России ничего не жалко для своих
25 апреля 2024 20:14

Придыбайло: России ничего не жалко для своих

Милиция будет патрулировать зоны отдыха Минска с помощью БПЛА
25 апреля 2024 19:47

Милиция будет патрулировать зоны отдыха Минска с помощью БПЛА

Трудовой коллектив Логойского лесхоза следил за трансляцией ВНС
25 апреля 2024 19:45

Трудовой коллектив Логойского лесхоза следил за трансляцией ВНС

Профессиональный подход к каждой маме! Какие условия созданы для рожениц в больнице № 6 Минска?
25 апреля 2024 19:43

Профессиональный подход к каждой маме! Какие условия созданы для рожениц в больнице № 6 Минска?

109 жилых объектов отремонтируют в Минской области в 2024 году
25 апреля 2024 19:42

109 жилых объектов отремонтируют в Минской области в 2024 году

Петровский: задача Беларуси – недопущение диверсионно-террористических действий
25 апреля 2024 19:18

Петровский: задача Беларуси – недопущение диверсионно-террористических действий