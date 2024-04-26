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Какие подарки дарить на Пасху? Вот несколько идей

26 апреля 2024 10:36
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Светлый праздник приближается. 5 мая православные христиане встретят праздник Пасхи. А 28 апреля – Вербное воскресенье. Ассоциируется оно у нас с котиками, пушистыми почками вербы, со временем активной подготовки к Пасхе, в том числе это забота и подарки. А они иногда бывают больше, чем просто покупка. Об этом поговорили с нашей гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Волкович, руководитель выставочных проектов Свято-Елисаветинского женского монастыря.

Александра Каштанова, ведущая:
В культурном духовно-просветительском центре «Ковчег» открывается выставка-ярмарка «Добродел». Впервые такое мероприятие будет проводиться. Расскажите, почему в монастыре в канун Пасхи решили провести такой праздник?

Какие подарки дарить на Пасху? Вот несколько идей-1

Анастасия Волкович, руководитель выставочных проектов Свято-Елисаветинского женского монастыря:
Мысли о проведении такого мероприятия давно жили с нами. В этом году нам удалось к проведению этого мероприятия подготовить. Внутри мы думали о добре, хотелось сделать хорошее дело, добрые подарки к светлому празднику. И родилось название «Добродел».

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Какие подарки принято дарить на Пасху? Может, какие-то подарки можно приобрести на этой выставке?

Анастасия Волкович:
Пасха всегда ассоциируется с крашеными яйцами, куличами. К каждому празднику хочется как-то особенно украсить свой дом, позаботиться о праздничном столе. И тут на помощь мы приходим, мастера приезжают к нас из разных уголков Беларуси. Подготовили самые разнообразные подарки, которые поддержат дух праздника. Стол вас может удивлять цветочными композициями, текстильными новинками. Видов подарков на этом мероприятии будет невероятное количество.

Подробности в видео.

# Пасха # общество # Александра Каштанова # Анастасия Волкович # Екатерина Яцкевич # Александр Стасевич

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