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«Работали круглыми сутками». Поговорили с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2024 09:36
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Слово «Чернобыль» известно всему миру. 26 апреля 1986 года в 01:23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв и пожар. Мирный атом перестал служить людям, стал для них трагедией, которая перевернула жизни миллионов. Масштабы бедствия были бы несопоставимо больше, если бы не героизм ликвидаторов. Сегодня мы называем их «Шеренгой № 1». Никто не отступил перед лицом опасности, рискуя здоровьем и жизнью, они защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации. С героями нашего времени говорим сегодня.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Петр Бурдук и Анатолий Сиднев, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Александр Стасевич, ведущий:
Каким для вас был этот день – 26 апреля 1986 года?

«Работали круглыми сутками». Поговорили с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС-1

Петр Бурдук, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
Это был обычный день, суббота. Я работал в колхозе ордена Ленина имени Тельмана, была посевная. Обычный рабочий колхозный день, а 27 уже извещено, что на Чернобыльской АЭС произошел взрыв, тогда уже немного стало не по себе. Было принято решение эвакуировать население из близлежащих деревень от Чернобыльской АЭС. Машины шли одна за одной, надо было в наикратчайшие сроки вывезти из зоны. В то время никто ни о чем не думал, только думали, как быстрее вывезти население. Люди не побоялись ехать в зону и работали круглыми сутками. Мы делали эту работу по вывозу, по выселению.

Александр Стасевич:
Анатолий, как вы попали в зону ликвидации?

«Работали круглыми сутками». Поговорили с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС-4

Анатолий Сиднев, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
Я немного позже узнал, что авария случилась. 6 июня меня вызвал начальник химвойск армии, надо ехать в Чернобыль. Уехали в Марьину Горку, в течение трех дней сформировали батальон химической защиты. Прибыли под Брагин, потом немного дальше. С 10 по 30 сентября пробыли на самом реакторе, по 8 часов работали.

Петр Бурдук:
Было сложно? Мы объясняли людям, мы старались вникнуть в их положение, но они еще не знали, что навсегда покидают свою Родину, свои дома. В то время еще много было участников войны, они поддерживали нас.

Подробности в видео.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Стасевич # Петр Бурдук # Анатолий Сиднев # Екатерина Яцкевич # Александра Каштанова

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