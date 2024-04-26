«Работали круглыми сутками». Поговорили с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Слово «Чернобыль» известно всему миру. 26 апреля 1986 года в 01:23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв и пожар. Мирный атом перестал служить людям, стал для них трагедией, которая перевернула жизни миллионов. Масштабы бедствия были бы несопоставимо больше, если бы не героизм ликвидаторов. Сегодня мы называем их «Шеренгой № 1». Никто не отступил перед лицом опасности, рискуя здоровьем и жизнью, они защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации. С героями нашего времени говорим сегодня. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Петр Бурдук и Анатолий Сиднев, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Александр Стасевич, ведущий:

Каким для вас был этот день – 26 апреля 1986 года?

Петр Бурдук, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Это был обычный день, суббота. Я работал в колхозе ордена Ленина имени Тельмана, была посевная. Обычный рабочий колхозный день, а 27 уже извещено, что на Чернобыльской АЭС произошел взрыв, тогда уже немного стало не по себе. Было принято решение эвакуировать население из близлежащих деревень от Чернобыльской АЭС. Машины шли одна за одной, надо было в наикратчайшие сроки вывезти из зоны. В то время никто ни о чем не думал, только думали, как быстрее вывезти население. Люди не побоялись ехать в зону и работали круглыми сутками. Мы делали эту работу по вывозу, по выселению. Александр Стасевич:

Анатолий, как вы попали в зону ликвидации?