Юрий Караев о беженцах: «Лично предупреждал перед началом торговли, чтобы на несчастных не смели наживаться»

Новости Беларуси. С надеждой на открытие гуманитарного коридора 13-й день проводят на белорусско-польской границе люди, чьи мечты разбиты преградой ЕС, но согреваемые белорусской заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 20 ноября, к ним приехали региональные представители ООН. Они призвали все страны уважать и соблюдать международные правила относительно мигрантов и беженцев и к совместному незамедлительному решению этого вопроса. Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы по-прежнему следим за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе, находимся у логистического центра «Бремино», где расположились 2 000 беженцев. Сегодня здесь очень оживленно, очень много официальных делегаций, приезжает много официальных лиц, по-прежнему подвозят гуманитарную помощь. Военные сейчас раздают горячие обеды. Работает выездная торговля. Сегодня уже две точки, два фудтрака с шаурмой, бургерами.

Вчера в интернете начали появляться вбросы, какая-то фейковая информация о том, что именно эти точки выездной торговли якобы начинают наживаться на беженцах, устанавливая завышенные цены. Я, конечно, тоже заинтересовался точкой с шаурмой и пошел посмотрел, сколько же стоит шаурма здесь – абсолютно такие же цены, как, например, существуют в Минске. Откуда появилась информация, кто заинтересован в этой информации, еще разберутся наши правоохранители. Появилось даже видео в интернете, где на ходу меняют ценники. Я думаю, еще разберутся, кто эти ценники меняет и кому это было нужно. Юрий Караев более четко объяснил ситуацию с этими вбросами.