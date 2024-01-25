В микрорайоне Зелёный Бор планируют возвести свыше 4 млн квадратных метров жилья

Новости Беларуси. К застройке нового столичного микрорайона Зеленый Бор планируют приступить в 2025 году. Он разместится в Партизанском районе. Сейчас идет проектирование сетей и самого микрорайона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перспективы развития города обсудили на встрече мэра столицы Владимира Кухарева с учащимися Минского государственного архитектурно-строительного колледжа. Для будущих профессионалов строительной отрасли вопрос актуален, так как развитие этой части белорусской столицы рассчитано на 10-12 лет. Предусмотрено возведение свыше 4 миллионов квадратных метров жилья. В новом микрорайоне планируют предлагать квартиры для нуждающихся в улучшении жилищных условий. На встрече также речь шла о реконструкции исторической части города, новых зеленых зонах и участии молодежи в городских проектах.

Надежда Демьянович, директор филиала БНТУ «Минский государственный архитектурно-строительный колледж»:

Встречи с очень важными людьми и с людьми из администрации города, из администрации Министерства образования влияют на наших детей. Они их стимулируют, помогают развиваться в разных направлениях. Нам это всегда очень приятно, приятно внимание со стороны города.

К слову, Минский государственный архитектурно-строительный колледж – один из самых старейших в столице. Здесь обучаются свыше 1 200 человек. Дизайнеры городской среды, техники-строители и архитекторы – готовят кадры по самым различным специальностям.