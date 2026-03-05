Израиль нанес очередной удар по Тегерану

Сегодня, 5 марта, шестой день ближневосточного конфликта начался с массированных атак Израиля по Ирану. Взрывы продолжают греметь в Тегеране и других районах Исламской Республики. ЦАХАЛ заявил об уничтожении крупного военного комплекса на востоке иранской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции, управления разведки, военного спецназа и внутренней безопасности. Разрушены десятки установок ПВО и объектов, связанных с программой баллистических ракет. Как сообщили в командовании израильской армии, в ходе ударов по Ирану было использовано более пяти тысяч бомб и ракет. Жертвами бомбардировок стали свыше тысячи иранцев, среди них около 200 детей. Между тем, Трамп пообещал продолжать атаки на Иран. По мнению главы Белого дома сейчас США и Израиль занимают прочные позиции, а арсенал баллистических ракет Тегерана быстро уничтожается.

Дональд Трамп, президент США:

Мы очень хорошо справляемся на фронте, мягко говоря. По десятибалльной шкале я бы оценил это на 15, и мы будем продолжать хорошо справляться. У нас самая мощная армия в мире. И я думаю, у нас есть огромная поддержка. И я думаю, что могу сказать, и вы это видите так же хорошо, как и я, вы видите колоссальный успех которого мы достигли – их ракеты и пусковые установки быстро уничтожаются.

Это заявление было сделано после того как Сенат США отклонил резолюцию, направленную на то, чтобы помешать Трампу продолжать атаки на Иран.