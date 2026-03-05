Прямой эфир

Путин предложил прямо сейчас прекратить поставки газа в ЕС

05 марта 2026 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Путин предложил прямо сейчас прекратить поставки газа в ЕС-0

Президент Российской Федерации заявил о возможном немедленном прекращении поставок газа в Европу из-за планов ЕС ввести ограничение. Об этом пишет РИА Новости.

«И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», – заявил он автору российской информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Путин поручил проработать вопрос о перенаправлении экспорта на другие рынки.

Президент России также сообщил о подготовке Киевом диверсий на газопроводах и связал рост цен на газ с политикой ЕС. По оценкам Российского фонда прямых инвестиций, отказ от российского газа обошелся Европе в 1,3 трлн евро убытков.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии электричество подорожало на 83%
05 марта 2026 07:51

В Латвии электричество подорожало на 83%

ЕС оценивает миграционные риски из-за конфликта вокруг Ирана
05 марта 2026 07:46

ЕС оценивает миграционные риски из-за конфликта вокруг Ирана

В Пекине открылась 4-я сессия ВК НПКСК 14-го созыва
05 марта 2026 07:39

В Пекине открылась 4-я сессия ВК НПКСК 14-го созыва