Путин предложил прямо сейчас прекратить поставки газа в ЕС

Президент Российской Федерации заявил о возможном немедленном прекращении поставок газа в Европу из-за планов ЕС ввести ограничение. Об этом пишет РИА Новости.

«И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», – заявил он автору российской информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Путин поручил проработать вопрос о перенаправлении экспорта на другие рынки.

Президент России также сообщил о подготовке Киевом диверсий на газопроводах и связал рост цен на газ с политикой ЕС. По оценкам Российского фонда прямых инвестиций, отказ от российского газа обошелся Европе в 1,3 трлн евро убытков.

Фото: kremlin.ru