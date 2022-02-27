Курьёзы на референдуме. Белоруска уронила паспорт в урну для голосования

Новости Беларуси. В Беларуси досрочное голосование проходило с 22 по 26 февраля. По данным ЦИК , за эти дни на участки пришли почти 43 % граждан, включенных в списки для голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По статистике, самое популярное время для голосования – обед и вечер. Активнее всех участвовала Гомельская область. Да и в целом цифры по «досрочке» бьют все рекорды. Для сравнения: в 2004 году, когда проходил предыдущий референдум, явка на досрочное голосование составила всего около 14 %. В этот раз на некоторых участках урны оказались заполнены еще до окончания пятого дня кампании. К слову, законодательством предусмотрены и такие моменты. Заполненную урну закрывают в присутствии комиссии, затем опечатывается новая.