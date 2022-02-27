​​​​​​​Авдонин: досрочное голосование показало, что никакие попытки раскачать белорусское общество не действуют

Новости Беларуси. На связь вышли наши коллеги из выездной студии СТВ. Она разместилась в общественном информационном центре по наблюдению за референдумом в Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа». Именно там аккумулируется информация более чем от сорока тысяч национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования. Также общественный инфоцентр будет фиксировать все внештатные ситуации на участках и оперативно передавать СМИ данные о ходе голосования. Национальные наблюдатели аккредитованы практически на всех участках во всех регионах страны. Екатерина Забенько познакомила нас со своим первым гостем и обсудила важность и значимость референдума и событий, происходящих в Беларуси.

Екатерина Забенько, СТВ:

Начнем, конечно, с самого главного вопроса – о том, что сегодня основной день голосования, перешагиваем, так сказать, основной рубеж, после которого определится наше будущее. Начнем, наверное, с досрочного голосования. Как вы оцениваете его результаты? Даже эксперты не ожидали, что белорусы проявят такую активность в дни досрочного голосования Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В действительности мы видим, что активность населения очень высокая, явка в некоторых регионах достигает уже почти 50 %, и в целом по Беларуси эта явка около 43 %. Даже эксперты не ожидали, что население Беларуси проявит такую активность в дни досрочного голосования. Екатерина Забенько:

Обстановка в стране во время проведения референдума, реакция беглых, в первую очередь ситуация в Украине. Может ли это как-то отразиться на безопасности, спокойно ли пройдет референдум, на ваш взгляд? «Мы уже имеем прививку от всех тех воздействий, которые мы имели в 2020 году»

Алексей Авдонин:

Мы видим, что референдум проходит спокойно. Досрочное голосование показало, что никакие воздействия, никакие фейки, никакие попытки раскачать белорусское общество не действуют. Мы уже имеем прививку от всех тех воздействий, которые мы имели в 2020 году. Поэтому, я думаю, все пройдет спокойно. И самое главное – белорусы сделают свой спокойный выбор в спокойной обстановке, несмотря на те или иные ситуации, которые мы наблюдаем сейчас по всему миру. Екатерина Забенько:

Алексей, как предложения, внесенные в Конституцию, в случае одобрения народа, могут повлиять на жизнь белорусов? Изменения в Конституцию позволят защитить наш народ от деструктивных элементов Алексей Авдонин:

Они уже повлияли. Мы видим, что белорусы активны, они интересуются и вовлечены в процесс создания нашего будущего. И, конечно же, надо понимать, что те дополнения и изменения в Конституцию позволят защитить наш народ через действие Основного закона от всех тех деструктивных элементов, которые сейчас используются, чтобы разрушать суверенное государство, уничтожать конституционные строи и тем самым ввергать все население в состояние хаоса, неразберихи, нищеты, социально-экономических бедствий.