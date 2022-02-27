Авдонин: досрочное голосование показало, что никакие попытки раскачать белорусское общество не действуют
Новости Беларуси. На связь вышли наши коллеги из выездной студии СТВ. Она разместилась в общественном информационном центре по наблюдению за референдумом в Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа». Именно там аккумулируется информация более чем от сорока тысяч национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования.
Также общественный инфоцентр будет фиксировать все внештатные ситуации на участках и оперативно передавать СМИ данные о ходе голосования. Национальные наблюдатели аккредитованы практически на всех участках во всех регионах страны.
Екатерина Забенько познакомила нас со своим первым гостем и обсудила важность и значимость референдума и событий, происходящих в Беларуси.
Екатерина Забенько, СТВ:
Начнем, конечно, с самого главного вопроса – о том, что сегодня основной день голосования, перешагиваем, так сказать, основной рубеж, после которого определится наше будущее. Начнем, наверное, с досрочного голосования. Как вы оцениваете его результаты?
Даже эксперты не ожидали, что белорусы проявят такую активность в дни досрочного голосования
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
В действительности мы видим, что активность населения очень высокая, явка в некоторых регионах достигает уже почти 50 %, и в целом по Беларуси эта явка около 43 %. Даже эксперты не ожидали, что население Беларуси проявит такую активность в дни досрочного голосования.
Екатерина Забенько:
Обстановка в стране во время проведения референдума, реакция беглых, в первую очередь ситуация в Украине. Может ли это как-то отразиться на безопасности, спокойно ли пройдет референдум, на ваш взгляд?
«Мы уже имеем прививку от всех тех воздействий, которые мы имели в 2020 году»
Алексей Авдонин:
Мы видим, что референдум проходит спокойно. Досрочное голосование показало, что никакие воздействия, никакие фейки, никакие попытки раскачать белорусское общество не действуют. Мы уже имеем прививку от всех тех воздействий, которые мы имели в 2020 году. Поэтому, я думаю, все пройдет спокойно. И самое главное – белорусы сделают свой спокойный выбор в спокойной обстановке, несмотря на те или иные ситуации, которые мы наблюдаем сейчас по всему миру.
Екатерина Забенько:
Алексей, как предложения, внесенные в Конституцию, в случае одобрения народа, могут повлиять на жизнь белорусов?
Изменения в Конституцию позволят защитить наш народ от деструктивных элементов
Алексей Авдонин:
Они уже повлияли. Мы видим, что белорусы активны, они интересуются и вовлечены в процесс создания нашего будущего. И, конечно же, надо понимать, что те дополнения и изменения в Конституцию позволят защитить наш народ через действие Основного закона от всех тех деструктивных элементов, которые сейчас используются, чтобы разрушать суверенное государство, уничтожать конституционные строи и тем самым ввергать все население в состояние хаоса, неразберихи, нищеты, социально-экономических бедствий.
Екатерина Забенько:
Историческая память также нашла отражение в новой редакции Конституции. Как вы думаете, насколько это своевременно сейчас?
«Мы обеспечиваем защиту своей исторической памяти»
Алексей Авдонин:
Для нас, для белорусов, историческая память Великой Отечественной войны является священной. Но есть те элементы, которые как раз старались нивелировать, уничтожить эту память и фактически сделать нас не народом со своей памятью, а некой общностью, которая не имеет своих ценностей, традиций, не имеет тех корней. И, конечно же, такое общество легко в любом случае раскачать и переориентировать на совершенно иные ценности. Мы это не должны себе позволить. Тем самым мы обеспечиваем защиту своей исторической памяти.
Екатерина Забенько:
Давайте поразмышляем, насколько важно именно сейчас принятие такого решения – внесение изменений в Основной закон, учитывая то, что происходит сейчас совсем близко, рядом с нашей страной.
На протяжении 10 лет коллективный Запад разрабатывал технологии непрямого воздействия на государство
Алексей Авдонин:
Мы должны понимать, что на протяжении, наверное, последних 10 лет со стороны того же коллективного Запада разрабатывали специальные технологии, которые направлены на непрямое воздействие на общность, на государство и раскачивание ситуации для того, чтобы можно было привести к власти совершенно иные, деструктивные, элементы. И мы, через изменения и дополнения в Основной закон, создаем условия, которые не позволили бы ни при каких обстоятельствах внедрить в наше общество, в нашу государственную систему те деструктивные элементы, которые бы привели фактически к уничтожению нашей страны как суверенного государства.
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