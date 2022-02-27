Азарёнок на фоне событий в Украине: «Белорусы, ну теперь-то вы понимаете, от чего нас тогда спас Батька?»

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что? Где вы? Где вы, змагарыши? Где ваше мнение, которое вы все время мните? Ни одного змагарыша, ни одного даже намека на ваше присутствие, и это при тотальной пропаганде жовто-блакитних. Паноптикум истреблен и разгромлен.

А теперь сравните. У вас есть два пути. Первый – Майдан. Печеньки Запада, которые потом отливаются кровью. Убитым писателем, сожженными людьми. Кассетными бомбами на детский пляж, похоронами малышей. Все это – путч, Майдан, перамены, демократія, гідність. Это 15 тысяч трупов за восемь лет. И заканчивается это специальной операцией. И второй путь, когда Майдан закатывают в асфальт, когда лидер не бежит, когда все заканчивается на сотне синих задниц. И дальше – никакой войны, никаких разрывов, никаких сирен, никаких снарядов. Мирный референдум, буфет на участке и тост за Президента.

Григорий Азаренок:

А вот клоунам неймется. Зеленский тут к белорусам обратился.

Подробнее – в видеоматериале.

Ты давно мог остановить конфликт, но, видно, крепко тебя держат американцы, и ты готов воевать за свои бабки и их интересы до последнего украинца. Но ничего, недолго осталось. Крышка рояля захлопывается.