Азарёнок на фоне событий в Украине: «Белорусы, ну теперь-то вы понимаете, от чего нас тогда спас Батька?»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ.
В эфире программы «Неделя» рубрика «Паноптикум».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ.
В эфире программы «Неделя» рубрика «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну что? Где вы? Где вы, змагарыши? Где ваше мнение, которое вы все время мните? Ни одного змагарыша, ни одного даже намека на ваше присутствие, и это при тотальной пропаганде жовто-блакитних. Паноптикум истреблен и разгромлен.
А теперь сравните. У вас есть два пути. Первый – Майдан. Печеньки Запада, которые потом отливаются кровью. Убитым писателем, сожженными людьми. Кассетными бомбами на детский пляж, похоронами малышей. Все это – путч, Майдан, перамены, демократія, гідність. Это 15 тысяч трупов за восемь лет. И заканчивается это специальной операцией. И второй путь, когда Майдан закатывают в асфальт, когда лидер не бежит, когда все заканчивается на сотне синих задниц. И дальше – никакой войны, никаких разрывов, никаких сирен, никаких снарядов. Мирный референдум, буфет на участке и тост за Президента.
Григорий Азаренок:
А вот клоунам неймется. Зеленский тут к белорусам обратился.
Подробнее – в видеоматериале.
Ты давно мог остановить конфликт, но, видно, крепко тебя держат американцы, и ты готов воевать за свои бабки и их интересы до последнего украинца. Но ничего, недолго осталось. Крышка рояля захлопывается.
Лукашенко: «Не в 16 часов бомбили Киев, пусть не врет. Киев еще до сих пор никто не бомбил». Подробности здесь.
Григорий Азаренок:
Белорусы, ну теперь-то вы понимаете, от чего нас тогда спас Батька? Дошло до вас, а точнее до некоторых, что слова «стабильность» и «лишь бы не было войны» – это не смешно? Наверное, не дошло только до сброда, который бродит по бомжатникам.
А мы здесь. И будем здесь всегда. Это наш дом. Наша Родина. Наш Президент. Любимую не отдали. Любимая благодарит. С праздником, товарищи! Начинается новая эпоха.
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