Алёна Дзиодзина: в Украине проблема 8 лет вызревала, потому что её предпочитали комплексно не замечать

Не зная, что делать, некоторые предпочитают ничего не делать. Ни сегодня. Ни завтра. Ни через восемь лет. Никогда. Как если бы проблемы и вовсе не было. Совсем. Но опыт Украины показывает: если правительство долго закрывает глаза на проблему, проблема неизбежно начинает всматриваться в глаза властям, простому народу и оборачивается для всех еще большей бедой.

Алена Дзиодзина, психолог: На контрасте со всем происходящим в мире Беларусь все больше напоминает островок спокойствия. Точно бы кто-то прикрыл нас крылом, чтобы на карте осталось хоть одно место в мире, где люди просто бы проживали обычную, нормальную человеческую жизнь. Без войн, обострения страха за себя и семью, без вражды и чрезмерно закошмаренных от ковида людей.

Алена Дзиодзина:

Просто по новостям, что доносились восемь лет из Украины, не звучало главного – там стрелять начали не три дня назад. Не прекращали этого делать все восемь лет. С момента, когда попытки поджечь жажду «перемен» закончились тем, что свои люди восстали против своих. Раскол внутри общества по принципу своих и чужих. Точно такой же, который хотели осуществить и здесь, в Беларуси. Но у нас тогда проблему заметили, сделав упор на устранение «переменных», что обычно влекут общество к войне. Человек начинает сражаться, когда ему страшно за себя или родных. За то, что кто-либо пострадает или будет унижен. Поэтому было важно защитить информационное поле от лжи, попыток кошмарить и сбивать с толку людей. Общественность успокаивается, если реальность не кажется опасной.

Человека влечет воевать, когда он несчастен или обманут. В 2020 году у нас остудили буйные головы и озадачились проведением референдума. Чтобы потребности белорусов не трансформировались в недовольство, а недовольство не превращалось в бунт. У нас учли неспокойную обстановку вокруг и укрепили военный ресурс внутри страны. Продолжили развивать экономику и сотрудничество с благонадежными союзниками. Внимание правительства ко всем этим факторам способно минимизировать влечение общества к войне в принципе, но реакция должна быть комплексной и своевременной. Нельзя опоздать или пропустить момент. У нас смогли.

В Украине проблема восемь лет вызревала как есть, потому что ее предпочитали комплексно не замечать. Нерешенная проблема в никуда не уходит. Она может быть только запущена, погружая людей в неопределенность, от которой им потом очень страшно. По сути, там война началась не теперь, она возникла внутри и давно. Между своими, украинцами. Разница в том, что сейчас она стала очень заметной.