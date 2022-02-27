Референдум состоялся. Когда будут известны окончательные результаты?

Новости Беларуси. Последние данные о голосовании. На 18:00 явка составила почти 75 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Последние данные о голосовании. На 18:00 явка составила почти 75 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уже в полдень на участки пришли более 50 % голосующих, а эти данные позволяют утверждать, что референдум состоялся. Но окончательные результаты будут известны после закрытия участков. Они работают по всей стране до 20:00. В Беларуси организовано более 5 500 мест для волеизъявления. Больше всего их в Гомельской области – 977. За ней идет Минская, а меньше всего участков для голосования в гродненском регионе.
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