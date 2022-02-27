Референдум состоялся. Когда будут известны окончательные результаты?

Уже в полдень на участки пришли более 50 % голосующих, а эти данные позволяют утверждать, что референдум состоялся. Но окончательные результаты будут известны после закрытия участков. Они работают по всей стране до 20:00. В Беларуси организовано более 5 500 мест для волеизъявления. Больше всего их в Гомельской области – 977. За ней идет Минская, а меньше всего участков для голосования в гродненском регионе.

Читайте также:

Любецкая: «Равнодушие в этом процессе – оно не то что неуместно, оно даже необъяснимо». Председатель комиссии об изменениях в Конституции

Что важно для белорусской молодежи и чем опасен саботаж накануне референдума? Объясняет Александр Лукьянов

Соблюдаются ли эпидмеры на участках и как голосовать больным коронавирусом? Рассказывает Дмитрий Пиневич