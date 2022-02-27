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Первые два года я плакала каждый день. Рассказываем о судьбе семьи из Луганской области, которая теперь живёт в Беларуси

27 февраля 2022 16:45
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Новости Беларуси. В 2022 году белорусов с правом голоса стало больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Те, кто бежал в нашу страну в 2014 году из Донбасса, официально – граждане Беларуси. Это стало возможным благодаря Указу Президента. Но быть частью большой белорусской семьи эти люди хотели сами. И неоднократно обращались с такими просьбами.  

Эта история о семье из агрогородка Тихиничи, которые впервые решали судьбу своей новой родины. Такой для них по-настоящему стала Беларусь.  

Первые два года я плакала каждый день. Рассказываем о судьбе семьи из Луганской области, которая теперь живёт в Беларуси-1

Анна Корольчук, корреспондент:  
Впервые голосуют за будущее Беларуси и те, кто совсем недавно стал гражданином страны. Это в первую очередь украинские беженцы, которые обрели здесь вторую родину. Благодаря указам Президента, за последние пару месяцев синие паспорта получили более 800 человек.  

Первые два года я плакала каждый день. Рассказываем о судьбе семьи из Луганской области, которая теперь живёт в Беларуси-4

Совсем недавно сбылась мечта семьи Фоменко из агрогородка Тихиничи – теперь они граждане Беларуси. Новые паспорта Сергею и Елене выдали в январе. В 2014 году они бежали из Луганской области ради будущего двухлетнего сына. В нашу страну приехали на месяц, но остались насовсем.  

Первые два года я плакала каждый день. Рассказываем о судьбе семьи из Луганской области, которая теперь живёт в Беларуси-7

Сергей Фоменко, житель Тихиничей:  
Откликнулись. Естественно, в то время, когда мы сюда приехали, нам помогали. Мы сюда без ничего приехали, понимаете. Мы приехали, было два года сыну. И мы приехали сюда с сумкой и пакетом – все, что у нас было. У нас все там осталось, мы так ничего оттуда и не забрали. Все наживали, все, что у нас есть, – это мы уже здесь нажили. Все абсолютно мы здесь. Нам помогали, мы же не имели понятия о земледелии, о каких-то вот этих вещах, как копать, как садить, как сеять и все такое прочее. Мы на самом деле не имели понятия. Все учились на своих блогах, люди нам помогали, рассказывали, подсказывали.  

Первые два года я плакала каждый день. Рассказываем о судьбе семьи из Луганской области, которая теперь живёт в Беларуси-10

Сменили не только страну, но и условия жизни. Из города переехали в сельскую местность, научились вести хозяйство, осваивают аграрную науку. Из сварщиков Сергей переквалифицировался в работники молочной фермы, поступил в сельскохозяйственную академию. С женой стали блогерами – завели аккаунт в YouTube, где рассказывают о своих успехах. Сейчас у них практически 40 тысяч подписчиков.  

Первые два года я плакала каждый день. Рассказываем о судьбе семьи из Луганской области, которая теперь живёт в Беларуси-13

Елена Фоменко, жительница Тихиничей:  
Там мы уже посадили малину, нам соседи помогли, дали нам рассаду, мы посадили, уже большие урожаи собираем. Здесь тоже кустики у нас смородины: черной, красной, желтой. Вишенку посадили. Все у нас свое, все есть. Первые два года было настолько тяжело, я плакала каждый день. Мне казалось, что моя жизнь закончилась, все закончилось. А сейчас, конечно, мы уже обжились, уже планы на будущее есть большие. Нам здесь нравится, это уже наш дом, наша страна.  

Первые два года я плакала каждый день. Рассказываем о судьбе семьи из Луганской области, которая теперь живёт в Беларуси-16

Сегодня они могут назвать Беларусь своим домом. Сын Тимур отлично учится в школе, занимается пением и даже говорит с белорусским акцентом. Стабильность и уважение к человеку труда – вот что определило выбор семьи Фоменко.  

Здесь мне подарили надежду на то, что есть справедливость. Что говорит украинец, который принял участие в белорусском референдуме?  

# Беларусь-Украина # общество # Анна Корольчук # Сергей Фоменко # Елена Фоменко # Тимур Фоменко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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