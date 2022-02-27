Первые два года я плакала каждый день. Рассказываем о судьбе семьи из Луганской области, которая теперь живёт в Беларуси

Новости Беларуси. В 2022 году белорусов с правом голоса стало больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Те, кто бежал в нашу страну в 2014 году из Донбасса, официально – граждане Беларуси. Это стало возможным благодаря Указу Президента. Но быть частью большой белорусской семьи эти люди хотели сами. И неоднократно обращались с такими просьбами. Эта история о семье из агрогородка Тихиничи, которые впервые решали судьбу своей новой родины. Такой для них по-настоящему стала Беларусь.

Анна Корольчук, корреспондент:

Впервые голосуют за будущее Беларуси и те, кто совсем недавно стал гражданином страны. Это в первую очередь украинские беженцы, которые обрели здесь вторую родину. Благодаря указам Президента, за последние пару месяцев синие паспорта получили более 800 человек.

Совсем недавно сбылась мечта семьи Фоменко из агрогородка Тихиничи – теперь они граждане Беларуси. Новые паспорта Сергею и Елене выдали в январе. В 2014 году они бежали из Луганской области ради будущего двухлетнего сына. В нашу страну приехали на месяц, но остались насовсем.

Сергей Фоменко, житель Тихиничей:

Откликнулись. Естественно, в то время, когда мы сюда приехали, нам помогали. Мы сюда без ничего приехали, понимаете. Мы приехали, было два года сыну. И мы приехали сюда с сумкой и пакетом – все, что у нас было. У нас все там осталось, мы так ничего оттуда и не забрали. Все наживали, все, что у нас есть, – это мы уже здесь нажили. Все абсолютно мы здесь. Нам помогали, мы же не имели понятия о земледелии, о каких-то вот этих вещах, как копать, как садить, как сеять и все такое прочее. Мы на самом деле не имели понятия. Все учились на своих блогах, люди нам помогали, рассказывали, подсказывали.

Сменили не только страну, но и условия жизни. Из города переехали в сельскую местность, научились вести хозяйство, осваивают аграрную науку. Из сварщиков Сергей переквалифицировался в работники молочной фермы, поступил в сельскохозяйственную академию. С женой стали блогерами – завели аккаунт в YouTube, где рассказывают о своих успехах. Сейчас у них практически 40 тысяч подписчиков.

Елена Фоменко, жительница Тихиничей:

Там мы уже посадили малину, нам соседи помогли, дали нам рассаду, мы посадили, уже большие урожаи собираем. Здесь тоже кустики у нас смородины: черной, красной, желтой. Вишенку посадили. Все у нас свое, все есть. Первые два года было настолько тяжело, я плакала каждый день. Мне казалось, что моя жизнь закончилась, все закончилось. А сейчас, конечно, мы уже обжились, уже планы на будущее есть большие. Нам здесь нравится, это уже наш дом, наша страна.