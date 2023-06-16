Лукашенко о законодательстве: «Мы умеем любой вопрос размазать – по столу или по всей стране»

Новости Беларуси. Главное в оценке кадров – результат. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования кадровой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Белом зале Дворца Независимости сегодня, 16 июня, большой состав участников: правительство, Администрация Президента, министры, губернаторы. К кадровой политике со стороны Президента всегда пристальное внимание. Самый наглядный пример – назначение на руководящие должности лично главой государства. В стране выстроена стройная система управления, но Александр Лукашенко отмечает, что есть и пробелы. В частности, в работе на местах: зачастую наблюдается явный формализм и отсутствие исполнительской дисциплины. Тем более что глава государства не раз делал акцент на исключительно эффективной работе управленцев. Подробности совещания у Алены Сыровой.

Лукашенко о чиновниках: «Ему под 50, уже за 40, а вы его хотите перевоспитать». Большой вопрос – закрепляемость кадров. Очевидно – сыгранная команда будет показывать более эффективный результат, чем та, в которой бесконечная текучка. И это зависит от пресловутой работы на местах, которая, увы, часто недооценена теми, кому вверена. Мы проголосовали на референдуме за перераспределение полномочий, выходит, не готовы в полной мере? Президент, похоже, сам подталкивает подчиненных активизировать эту деятельность. Перестать оглядываться и просто делать свою работу так, как он делает свою.

Ответственные определены. Занимались и занимаются работой с кадрами в нашей стране в Администрации Президента. Игорь Сергеенко доложил главе государства и присутствующим о нормативно-правовой базе принятия кадровых решений в стране. И даже при первом рассмотрении в глаза бросаются явно изжившие себя положения. Президент о кадровой политике: если я пройдусь по этому вопросу – многие с портфелями расстанутся.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Принято 10 актов главы государства, ряд постановлений правительства, локальных документов Министерства и исполкомов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я извиняюсь, Игорь Петрович, если мы совершенствуем что-то, всякие акты правительства по кадровым вопросам нужно убрать, это не их дело. Они пускай там согласовывают, мы же без них не принимаем решения. Они пусть вносят хоть десяток кандидатур вам. Вы анализируете, выносите Президенту. Я к чему это – не потому, что я не доверяю правительству. Мы умеем любой вопрос размазать – по столу или по всей стране. Зачем? Есть орган, который заниматься будет кадровой политикой, зачем куча еще в развитие решений Президента каких-то постановлений правительства? Это наша беда. Ольга Ивановна [Чуприс – прим.ред.], вы понимаете, о чем идет речь. Никаких отсылочных документов, ничего – приняли один нормативно-правовой акт. Если не знаем, что там прописать дополнительно, давайте отдадим на откуп тем, кто будет принимать решение. Пусть они решают.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента:

– Местные органы власти. Александр Лукашенко:

Местные там, губернаторы и так далее. Не надо это все размазывать, нужно собирать в кучу.