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В Липецкой области загорелся автобус с белорусами

16 июня 2023 17:26
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Автобус с белорусскими туристами, который направлялся в сторону Воронежа, загорелся на дороге Липецкой области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Липецкой области загорелся автобус с белорусами-1

Вот эти кадры сняты очевидцами происшествия. Наши дипломаты выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что никто не пострадал. Люди вовремя смогли покинуть салон.

# Пожар # общество # Фотофакт

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