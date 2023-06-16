В Липецкой области загорелся автобус с белорусами

Автобус с белорусскими туристами, который направлялся в сторону Воронежа, загорелся на дороге Липецкой области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот эти кадры сняты очевидцами происшествия. Наши дипломаты выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что никто не пострадал. Люди вовремя смогли покинуть салон.