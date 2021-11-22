Лукашенко о взаимодействии с ЕС по беженцам: контактные лица на контакт даже не выходят

Новости Беларуси. Контактные лица от Евросоюза, которые должны были во взаимодействии с белорусской стороной работать над разрешением кризиса с беженцами, не выходят на контакт. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 ноября, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тысячам беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тысяч беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия. – Прим. БЕЛТА) их забрали. Они сказали, Меркель (и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, с которой у Александра Лукашенко состоялось два телефонных разговора. – Прим. БЕЛТА) мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), – контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» – «Да мы там в командировке, еще где-то и прочее».

В это связи: не надо никого ждать. Отказались – значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли.

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