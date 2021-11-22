Караев и Караник прибыли во Дворец Независимости

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Больше двух тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечить безопасность людей на минувшей неделе поручил Александр Лукашенко. Вероятнее всего, 22 ноября у Президента вновь будет обсуждаться складывающаяся обстановка. Во Дворце Независимости – руководители Гродненской области: губернатор Владимир Караник и помощник главы государства Юрий Караев.

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