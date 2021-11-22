«Водомёт по-прежнему стоит». Азарёнок в лагере беженцев. Что происходит в 15-й день?

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Больше двух тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

15 сутки пребывания беженцев в Беларуси. Я здесь уже во второй раз, и сразу бросается в глаза разительный контраст. Тогда они просили только воды, еды, тепла, а сейчас всего этого у них в избытке. Сейчас, говорят, самый ходовой товар – это электрические зарядки для мобильных телефонов.

Побывали мы вчера и в том самом лагере на белорусско-польской границе. Можно сказать, немножко испортили панам ужин, потому что при нашем появлении они напряглись, сразу включили все свои машины, глушилки, мигалки, все остальное. Водомет по-прежнему стоит, несмотря на то, что температура с каждым днем все ниже. Наверное, ООН очень долго надо смотреть видео, чтобы удостовериться, что водомет действительно работал.

Наши люди здесь. Наши люди, можно сказать, повторили подвиг праведников мира, потому что спасли от голодной, холодной смерти несколько тысяч этих несчастных людей, детей, женщин. Правда, не все белорусы. Вот, кто должен здесь быть, например, иуда Мелитина Станюта, которая занимает должность при ООН как раз таки, отвечающую за беженцев. Вот ее здесь нет. Но тут, как сказал Александр Островский, «только два сорта и есть, податься некуда: либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни». Тут как раз таки второй случай.