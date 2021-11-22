Польский журналист: диалог Минска и Варшавы – единственный цивилизованный способ прекратить страдания беженцев

Жители Польши рассчитывают на дипломатическое разрешение кризиса на границе. Такое мнение высказал журналист Бартош Бекер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный редактор информационного портала уверен: диалог Минска и Варшавы – единственный цивилизованный способ прекратить страдания тысяч беженцев.

Бартош Бекер, главный редактор портала Xportal.pl:

Мы с белорусами схожи менталитетами, поэтому большая часть общества с сожалением смотрит на сложившуюся ситуацию, многие поляки обращаются в фонды и организации, собирают гуманитарную помощь. Но мы понимаем, что вопрос миграционного кризиса должен решаться путем дипломатии, без привлечения военных.

Мы надеемся на этот разговор, нам надо разговаривать, чтобы всем было выгодно решение этого вопроса. Дипломатическим способом, на самом высоком уровне в Варшаве или в Минске. Прекратить этот конфликт обеим сторонам будет полезно и выгодно.

Мне кажется, влияние Меркель ограничено в этом конфликте. Потому что решение выносят в Варшаве и Минске. Мы родственные народы, и влияние международного сообщества в этом случае не нужно.