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Польский журналист: диалог Минска и Варшавы – единственный цивилизованный способ прекратить страдания беженцев

22 ноября 2021 07:19
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Жители Польши рассчитывают на дипломатическое разрешение кризиса на границе. Такое мнение высказал журналист Бартош Бекер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный редактор информационного портала уверен: диалог Минска и Варшавы – единственный цивилизованный способ прекратить страдания тысяч беженцев.

Бартош Бекер, главный редактор портала Xportal.pl:
Мы с белорусами схожи менталитетами, поэтому большая часть общества с сожалением смотрит на сложившуюся ситуацию, многие поляки обращаются в фонды и организации, собирают гуманитарную помощь. Но мы понимаем, что вопрос миграционного кризиса должен решаться путем дипломатии, без привлечения военных.

Мы надеемся на этот разговор, нам надо разговаривать, чтобы всем было выгодно решение этого вопроса. Дипломатическим способом, на самом высоком уровне в Варшаве или в Минске. Прекратить этот конфликт обеим сторонам будет полезно и выгодно.

Мне кажется, влияние Меркель ограничено в этом конфликте. Потому что решение выносят в Варшаве и Минске. Мы родственные народы, и влияние международного сообщества в этом случае не нужно.

Польский журналист: диалог Минска и Варшавы – единственный цивилизованный способ прекратить страдания беженцев-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Тем временем Польша стягивает на границу дополнительное вооружение. Против кого? Женщин и детей? Польское общество активно высказывается против нагнетания обстановки и присутствия войск НАТО. Но на рубежах замечены боевики Польского бюро антитеррористических операций. Режим Дуды-Моравецкого продолжает держать оборону против обездоленных людей.

Польский журналист: диалог Минска и Варшавы – единственный цивилизованный способ прекратить страдания беженцев-4

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# Международная политика # общество # Бартош Бекер # Ангела Меркель # Фотофакт

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