Лукашенко: сейчас время жесточайшей конкуренции во всех сферах и на всех уровнях

Важная церемония 23 января прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония, которая, очевидно, станет новой традицией в истории суверенной Беларуси. Истории, которую мы пишем все вместе. И в этой формуле «все вместе», в этом сложении, безусловно, залог высокого качества. Качества нашей продукции, наших услуг, а значит, и качества нашей жизни. Согласитесь, важнейший нарратив на самом старте пятилетки качества. А еще эффектный итог прошедшего в Беларуси Года качества. И вот на этом рубеже 23 января во Дворце Независимости собрались лучшие из лучших – производители, чья продукция достойна наивысшей оценки. Им Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества. А еще подчеркнул, что эта история не про внезапное везение или попадание в сиюминутный тренд. Это исключительно результат упорного и ответственного труда. И такой подход к делу, безусловно, золотое правило для всех белорусов. Ведь в этом в том числе наша сила и наше преимущество в современном мире. Итак, сделано в Беларуси, и это сделано на совесть – репортаж Алены Сыровой. Знак качества, который общими усилиями утвердили год назад, сам по себе не нов – это то самое лучшее из советского наследия, что мы взяли в свою уже суверенную жизнь и историю, внедрив тогда, когда стали к этому действительно готовы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любое суверенное, независимое государство, которое себя таковым считает, должно иметь свои серьезные, укоренившиеся в сознании людей традиции. И я очень надеюсь, что сегодняшний знаковый день во всех смыслах станет такой традицией.

Целый год был на то, чтобы из сотен кандидатов, производителей и еще большего количества их продуктов, выбрать то, что в полной мере может соответствовать термину «качественный». Так что в теории сегодня во Дворце Независимости гостей могло бы быть больше, но в соревновании сильнейших и равных в этот первый раз только 17 победителей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый из вас знает, что победа досталась не благодаря внезапному везению или попаданию в сиюминутный тренд. Это результат упорного, ответственного труда, настойчивости и преданности делу, дисциплины и стремления быть лучше других и даже лучше себя вчерашних. Сейчас время жесточайшей конкуренции во всех сферах – от производства до гражданского общества. И на всех уровнях – от личной профессиональной реализации до укрепления позиции страны в глобальном миропорядке. Подробности. Государство сознательно создает конкурентную среду, решаясь на вручение знаковой награды, ведь своих конкурентов, скажем прямо, белорусское продовольствие легко обходит за рубежом, взять хотя бы молочку или детское питание, которое едят и на котором растут поколения на постсоветском пространстве, по миру и даже уже в Африке. А мы же знаем, что, когда речь идет о малышах, там малейший нюанс сразу налицо.

Татьяна Матяш, начальник бюро по системному развитию и разработкам Волковысского ОАО «Беллакт»:

Да, у детей бывает дисбактериоз. Но это индивидуально для каждого ребенка. Мы работаем над улучшением своих форм, чтобы наше детское питание занимало лидирующие позиции на рынке, не только у нас в Беларуси, но и в России. А также расширяем свои рынки на страны Африки.

Или сладости, хотя в случае с «Коммунаркой» – горькости. Шоколад «Президент» среди других выгодно выделяется за границей на фоне конкурентов. А вот внутри страны – попробуй стать лучше «Спартака», например. Или, как в случае со сгущенкой и извечной битвой Рогачевской против Глубокской, попробуй выйти победителем. Попробовали и сегодня вышли – за Знаком качества.

Молоку цельному сгущенному с сахаром ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат». Так что с этой точки зрения вопрос с повестки снят. Важно понимать, Знак качества получает отдельно взятый продукт или линейка. Так, например, можно было бы наградить все производство сыров, которые пусть не итальянские и не французские, но в своем роде безупречные. Комиссия исследовала все, и в итоге пяти критериям – по количеству углов самого Знака качества: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности – соответствует этот.

Сыру твердому «Брест-Литовск», выдержанный. Награду из рук главы государства принимает без малого три десятилетия генеральный директор «Савушкиного» Александр Савчиц, рад он в разы сильнее, чем другие, потому что…