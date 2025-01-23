В командном спорте всегда вместе – белорусские хоккеисты приняли участие в досрочном голосовании

23 января в досрочном голосовании на выборах Президента Беларуси приняла участие хоккейная команда «Динамо-Минск», а также дружина главы государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности – в материале Юлии Силипицкой.

На избирательном участке – спортивный альма-матер – многолюдно, представители хоккея организованно выстроились один за другим, чтобы исполнить свой гражданский долг. 28 января минское «Динамо» отправляется в Магнитогорск на очередную игру КХЛ, где его ожидает местный «Металлург». Белорусы пока занимают седьмую строчку в западной конференции и движутся к заветной цели. Молодой Егор Бориков – один из лидеров среди сверстников, на его счету 8 шайб в этом сезоне и 6 голевых передач. Нападающий впервые принимает участие в выборах Президента.

Егор Бориков, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

На самом деле было немножко волнительно. Считаю, классно, отдал свой долг стране, и думаю, что каждый гражданин Республики Беларусь должен это сделать. Я бы хотел видеть спортивную Беларусь, наверное, самое главное, развивающейся. Капитан «зубров» Андрей Стась считает, что условия, которые созданы для хоккея в Беларуси, идеальны как для взрослых игроков, так и для тех, кто только начинает свой спортивный путь.

Андрей Стась, капитан ХК «Динамо-Минск»:

В спорте мы движемся в правильном направлении – это 100 %. Такое огромное количество дворцов, внимание в целом. Детишки с малых лет уже видят, куда они могут дорасти, насколько это важно для страны в целом.

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Мы сегодня выбираем не только главу государства, но мы выбираем тот путь, которым мы будем идти следующие годы. Как и девиз «Динамо-Минск» – «В одном звене с каждым!». Не только на играх, но и в важных и ключевых моментах для нашей страны.

Бирюзовый динамовский значок на одежде цепляет взгляд, однако парадная форма хоккеистов команды Президента восхищает. У этих парней все фундаментально. Жизненная позиция четкая и нерушимая.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, тренер хоккейной команды Президента:

Нашим белорусам посчастливилось родиться и жить под мирным небом. И это может сделать только сильный Президент. Спортсмены все понимают, сколько государство сделало для спорта, для социальной сферы, очень сильно это ценят и, конечно, очень радуются тому, что есть такие масштабные возможности для развития личных спортивных достижений и для страны. К голосующим присоединился и председатель Белорусской федерации хоккея Александр Богданович, в командном виде спорта все всегда вместе.