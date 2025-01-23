Мы проводим выборы по избирательному закону – Игорь Сергеенко посетил участок для голосования в Докшицах

Данные соцопросов, высокая явка, а также настроение в обществе наглядно демонстрируют: белорусам небезразлично будущее собственной страны. Высоко оценил ход электоральной кампании Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Палаты представителей 23 января посетил Витебскую область.

И, в частности, небольшой районный центр Докшицы. Здесь на избирательных участках в период досрочного голосования весьма многолюдно. Голосовать местные жители приходят целыми семьями, причем представители нескольких поколений. В основной день голосования – 26 января – на участке № 1 в Докшицах, как, впрочем, и по всей стране, организуют выездную торговлю, а также обширную культурную программу. Эта многолетняя традиции, которая вовсе не мешает электоральному процессу.

Впрочем, такое праздничное отношение к выборам, очевидно, раздражает тех, кто на Западе пытается нашу электоральную кампанию – по их традиции, и тоже многолетней, – представить в негативных красках.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тактика тут не нова, абсолютно не нова. И вы помните прекрасно о тех двойных стандартах со стороны различных миссий, когда в ходе посещения говорилось одно, а заключение было другим. Во многих случаях нужно просто игнорировать подобные заявления и не обращать на них внимание. Мы проводим свои выборы по нашему избирательному закону. Здесь же, в Докшицах, Игорь Сергеенко посетил швейную мануфактуру. Три года назад она создавалась фактически с нуля. А сегодня это динамично развивающееся предприятие с хорошими перспективами, что для небольшого района, безусловно, серьезное подспорье. Продукция мануфактуры известна далеко за пределами Беларуси.

Ольга Ючкович, швея:

Мы переехали в новое здание. Здесь комфортно, светло, тепло, уютно. Все для рабочих. Оборудование все новое, поновее технологии. Сегодня на фабрике трудятся около 70 сотрудниц. Для женщин крайне важен баланс между работой и семьей. Для этого здесь все условия. Нагрузку можно корректировать – график согласовывается индивидуально. Хотя наличие опыта приветствуется, устроиться на фабрику можно и без профильного образования – всему обучат на месте.