«Два блока есть, надо ещё». Появится ли в Беларуси вторая АЭС?

Строительство атомной станции открыло большие возможности для взаимодействия по многим наукоемким направлениям. Белорусский опыт по возведению БелАЭС сегодня высоко оценили международные специалисты. Как отметил глава государства, строительство атомной станции стало толчком в том числе к развитию инфраструктуры в Островце. Там глава государства ознакомился с работой местной ЦРБ. Ее оснащению вполне могут позавидовать минские клиники.

Островец – город атомщиков, станция дала району второе дыхание. К слову о населении, Президента ждали. Состоялось традиционное общение главы государства с местными жителями и трудовыми коллективами. Звучали разные вопросы. Один из них, как ни странно, от многодетной мамы – о перспективах развития ядерной энергетики в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не знаю, где будет вторая станция – это во-первых. Во-вторых, что такое вторая станция? Если вторая такая, то это удвоение мощности. Два блока есть, надо еще два таких. Но современная чтобы была, может, что-то новое к тому времени придумаем с россиянами. И сегодня я просто на уровне дискуссии забрасываю в общество этот тезис.

Тогда еще, год спустя, я Путину говорю: слушай, если мы что-то сэкономим на этой станции, ты эти деньги нам отдашь, сэкономленные? Он засмеялся, посмотрел на меня, не верил в это, говорит: давай закончим станцию. Если что-то сэкономим, тогда мы с тобой сядем и обсудим. Позавчера с ним разговаривал. Из 10,5 миллиарда долларов, которые они нам выделили, мы использовали всего 6. По-хозяйски. За остальные мы, в принципе, почти два блока можем построить, на оставшиеся деньги. Поэтому можно попросить, чтобы россияне эти деньги, которые мы не взяли, оставили нам в стране. Притом кредит очень выгодный.