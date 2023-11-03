Рождаемость на 30% выше среднего в области – Караник рассказал, как изменился Островецкий район с 2010-го

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

2010 год. Рождаемость в Островецком районе почти на 2 % ниже, чем в среднем по области. 2023 год – рождаемость в Островецком районе на 30 % выше, чем в среднем по области. То есть это молодой город, который развивается. Показатели смертности: 2010 год – почти на 29 % выше, чем в среднем по области, 2023 год – на 16 % ниже, чем в среднем по области за счет омоложения населения в первую очередь, но и совершенствования медицинской помощи – во вторую. Островец – это первый район, который по результатам девяти месяцев сомкнул демографические ножницы – у них рождаемость соответствует смертности. Мы вышли в нулевой баланс с учетом миграционного прироста, потому как это город, который развивается. Это еще раз показывает инвестиции, сначала в экономику, потом в социальную сферу, это приводит к тому, что это, по сути, инвестиции в развитие человеческого капитала.

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