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В его автопарке более 200 моделей. Поговорили с белорусом, который коллекционирует ретротехнику

09 февраля 2024 14:33
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На высоких скоростях. Знакомимся с человеком, который мечтает открыть музей ретротехники. Виктор Иванович Щука живет в Ляховичах. Руководит сервисным центром МАЗ и собирает раритеты с огоньком. Легковые, грузовые, мотоциклы, велосипеды. В его автопарке уже прописалось более 200 единиц.

В его автопарке более 200 моделей. Поговорили с белорусом, который коллекционирует ретротехнику-1

Виктор Щука, коллекционер:
Вот это самый первый трактор наш «Беларусь» МТЗ-5. Он без кабины, полностью восстановлен. Вот этого трактора мощность всего лишь 37 лошадиных сил. Вся пыль, грязь, все летело. Так что про удобство никто тогда не смотрел. Надо было возрождать страну.

В его автопарке более 200 моделей. Поговорили с белорусом, который коллекционирует ретротехнику-4

Стиляги. Легендарные «Победы», «Волги», «Москвичи». Здесь многие поностальгируют и вспомнят советские кинофильмы. К слову, большинство на ходу. Участвуют в парадах на 9 мая, 3 июля, «Дожинках» и других праздниках.

Подробности в видео.

# Хобби # общество # Анастасия Макеева

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