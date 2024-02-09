В его автопарке более 200 моделей. Поговорили с белорусом, который коллекционирует ретротехнику
На высоких скоростях. Знакомимся с человеком, который мечтает открыть музей ретротехники. Виктор Иванович Щука живет в Ляховичах. Руководит сервисным центром МАЗ и собирает раритеты с огоньком. Легковые, грузовые, мотоциклы, велосипеды. В его автопарке уже прописалось более 200 единиц.
Виктор Щука, коллекционер:
Вот это самый первый трактор наш «Беларусь» МТЗ-5. Он без кабины, полностью восстановлен. Вот этого трактора мощность всего лишь 37 лошадиных сил. Вся пыль, грязь, все летело. Так что про удобство никто тогда не смотрел. Надо было возрождать страну.
Стиляги. Легендарные «Победы», «Волги», «Москвичи». Здесь многие поностальгируют и вспомнят советские кинофильмы. К слову, большинство на ходу. Участвуют в парадах на 9 мая, 3 июля, «Дожинках» и других праздниках.
Подробности в видео.