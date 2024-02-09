В его автопарке более 200 моделей. Поговорили с белорусом, который коллекционирует ретротехнику

На высоких скоростях. Знакомимся с человеком, который мечтает открыть музей ретротехники. Виктор Иванович Щука живет в Ляховичах. Руководит сервисным центром МАЗ и собирает раритеты с огоньком. Легковые, грузовые, мотоциклы, велосипеды. В его автопарке уже прописалось более 200 единиц.

Виктор Щука, коллекционер:

Вот это самый первый трактор наш «Беларусь» МТЗ-5. Он без кабины, полностью восстановлен. Вот этого трактора мощность всего лишь 37 лошадиных сил. Вся пыль, грязь, все летело. Так что про удобство никто тогда не смотрел. Надо было возрождать страну.