«Бесплатный факультатив». Как белорусские школьники изучают китайский язык?

Вряд ли кто-то любит Новый год больше китайцев, ведь они празднуют его дважды. Первый раз – по григорианскому календарю в ночь на 1 января и второй – по восточному. Китайский Новый год приобрел такой масштаб и популярность, что его празднуют далеко за пределами Поднебесной, и наша страна не исключение. О том, есть ли разница в том, как отмечают Новый год в Беларуси и Китае, какие традиции до сих пор сохраняются и что нового привнесло современное поколение, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Почему именно китайский, а не английский?

Эллина Плисакова, отдала дочь на факультатив по китайскому языку:

Английский тоже изучает уже с трех лет, наверное. Почему китайский? Потому что наша школа предоставляет для всех учеников бесплатный факультатив по китайскому языку для всех классов. Мы решили попробовать, ребенку понравилось. Понравился учитель, понравилась методика, как она преподает это в игровой форме, песни они там поют. Плюс учат иероглифы, как произносятся, учат слова на английском и русском – перевод. Ей очень нравится. Я вижу в этом плюс. Плюс это для развития ребенка – память развивается и общее развитие. Также изучение языков, наверное, всем хоть раз в жизни пригодится. Китайский язык сейчас, мне кажется, особенно популярен в нашей стране, так как все больше компаний, которые сотрудничают с Китаем. Наталья Надольская:

То есть вы еще на перспективу, возможно, в будущем ей для работы пригодится тоже китайский язык? Эллина Плисакова:

Конечно. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Это бесплатный факультатив у вас?