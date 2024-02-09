«14-16 часов не принимаете пищу». Что такое интервальное голодание?
В погоне за стройной фигурой многие прибегают к лечебному голоданию. Это добровольный отказ от пищи на определенный период времени. Более того, некоторые уверены, что этот метод может стимулировать защитные функции организма и даже помочь ему избавиться от «мусора». О том, насколько безопасно морить себя голодом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В последнее время набирает популярность интервальное голодание. То есть когда вы, допустим, 14-16 часов не принимаете пищу, успеваете в это время поспать, а потом в промежутке 8 часов кушаете полноценно то, что вам хочется. Я сама тоже иногда практикую, если мне удается выдержать эти 16 часов. Мне кажется, что это очень хорошая альтернатива.
Анна Роенкова, врач-диетолог:
Когда это день-два или неделя, месяц – многие расскажут, как о положительном опыте своей жизни. Если это длительно, обязательно через какое-то время вопросы со здоровьем могут начаться. Собственно, застой желчи никто не отменял, и желудочный сок у нас тоже вырабатывается. Желчь у нас не выходит, то есть мы не едим, столько времени голодаем все равно, то есть что тогда происходит, если длительно?
Наталья Надольская:
Есть люди, которые могут спать по 10 часов в сутки, могут себе позволить спать. Вот уже, пожалуйста, 10 часов мы спим. Меня чем привлекло интервальное голодание, что половину этого времени ты просто спишь. То есть тебе нужно покушать в 6 вечера последний раз и в следующий раз уже где-то в 9-10 утра.
Анна Роенкова:
Если мы проснулись и увидели еду, у нас уже начинает вырабатываться желудочный сок.
Наталья Надольская:
Кстати, многие люди не завтракают.
Диана Тарусова, вождь похудения, адепт лечебного голодания:
Поэтому у меня на холодильнике замок.
Эллина Плисакова, нутрициолог:
Читала, есть ли исследования на тему интервального голодания. Они проводятся, но однозначных рекомендаций, что интервальное голодание имеет терапевтический эффект, таких нет результатов.
Диана Тарусова:
Просто меньше жрем.
Эллина Плисакова:
По сути да.
Наталья Надольская:
Наталья, может быть, это сделка с собой, что я 16 часов потерплю, не поем, а потом в течение 8 часов расслаблюсь? Может, это игры разума?
Наталья Евтихова, психолог:
Ловушка, да. Медики больше про это понимают. Как какая-то ловушка психики, что я смог, справился. Главное, что бегут на весы – очень хочется увидеть эту цифру: я справилась.
Читайте также:
«Организм впадет в состояние кетоза». Насколько тяжело голодать для похудения?
Могут отказать почки. Чем опасно сухое голодание?
После еды вызывают рвоту. Как быть людям, страдающим булимией?