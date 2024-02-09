«14-16 часов не принимаете пищу». Что такое интервальное голодание?

В погоне за стройной фигурой многие прибегают к лечебному голоданию. Это добровольный отказ от пищи на определенный период времени. Более того, некоторые уверены, что этот метод может стимулировать защитные функции организма и даже помочь ему избавиться от «мусора». О том, насколько безопасно морить себя голодом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В последнее время набирает популярность интервальное голодание. То есть когда вы, допустим, 14-16 часов не принимаете пищу, успеваете в это время поспать, а потом в промежутке 8 часов кушаете полноценно то, что вам хочется. Я сама тоже иногда практикую, если мне удается выдержать эти 16 часов. Мне кажется, что это очень хорошая альтернатива.

Анна Роенкова, врач-диетолог:

Когда это день-два или неделя, месяц – многие расскажут, как о положительном опыте своей жизни. Если это длительно, обязательно через какое-то время вопросы со здоровьем могут начаться. Собственно, застой желчи никто не отменял, и желудочный сок у нас тоже вырабатывается. Желчь у нас не выходит, то есть мы не едим, столько времени голодаем все равно, то есть что тогда происходит, если длительно? Наталья Надольская:

Есть люди, которые могут спать по 10 часов в сутки, могут себе позволить спать. Вот уже, пожалуйста, 10 часов мы спим. Меня чем привлекло интервальное голодание, что половину этого времени ты просто спишь. То есть тебе нужно покушать в 6 вечера последний раз и в следующий раз уже где-то в 9-10 утра. Анна Роенкова:

Если мы проснулись и увидели еду, у нас уже начинает вырабатываться желудочный сок. Наталья Надольская:

Кстати, многие люди не завтракают.

Диана Тарусова, вождь похудения, адепт лечебного голодания:

Поэтому у меня на холодильнике замок.