Сергей Алейник: стоимость контрактов с Узбекистаном составляет порядка 150 млн

Его уже назвали историческим. Об этом в первую очередь свидетельствуют цифры. Так, главы государств подписали дорожную карту, которая включает 81 мероприятие. Предусмотрены проекты по промышленной кооперации, а также совместное производство высокотехнологичной продукции.

Например, сегодня Узбекистан намерен развивать горно-металлургическую отрасль. Обойтись без «БелАЗа» невозможно. Просьба Шавката Мирзиёева – организовать совместный выпуск карьерной техники. Направление перспективное и, как подчеркнул белорусский лидер, все выполнимо. Кроме того, обучать кадры с нуля не придется – с «БелАЗами» в Узбекистане работают давно, местные инженеры с техникой знакомы. А вот обучение медиков –приоритетный запрос.

Программы обмена начинались с 50 студентов из Узбекистана, сегодня в белорусских вузах их порядка 5 тысяч. Мы готовы обучать и больше, подчеркнул Александр Лукашенко. В целом на уровне лидеров государств все вопросы решаемы, дело за правительствами, которым предстоит реализовать все договоренности. Узбекистан для нас – центральная страна в Центральной Азии. Эти отношения взаимовыгодные и стратегические.

Серей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Был подписан серьезный пакет двусторонних соглашений. Если суммировать работу нашей делегации за прошедшие несколько дней, то мы вышли на пакет двусторонних документов, это 45 документов, которые включают двусторонние межведомственные и межрегиональные соглашения, целый ряд контрактов, суммарная стоимость которых составляет порядка 150 миллионов. Конечно, это серьезный вклад в копилку отношений, которая была создана за 30 лет с момента установления наших дипломатических отношений. У нас было подписано за всю историю 70 документов двусторонних. Если вы сравните объем договоренностей сегодня, он наглядно подтверждает стратегический характер наших отношений и нацеленность двигаться дальше, причем двигаться довольно быстро.

Беларусь и Узбекистан ускорили темп в сотрудничестве. За 5 лет товарооборот увеличился более чем в три раза, в 10 раз выросло количество белорусских предприятий, которые работают в Узбекистане. Но, как отметил Александр Лукашенко, надо не только не сбавлять темп, но и ускоряться.