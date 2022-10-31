Прямой эфир

В Беларуси до конца 2022 года примут изменения в Гражданский кодекс

31 октября 2022 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии стали на охрану личной жизни белорусов. Уже в 2022 году ожидается обновление законодательства о защите персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси до конца 2022 года примут изменения в Гражданский кодекс-1

В Палате представителей 31 октября состоялась широкая дискуссия. Представители правового корпуса страны рассмотрели нюансы готовящихся изменений в Гражданский кодекс. По мнению депутатов, новеллы назрели с ростом цифровизации. Такая практика во всем мире неновая. Право на тайну частной жизни – незыблемый постулат.

В Беларуси до конца 2022 года примут изменения в Гражданский кодекс-4

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Изучаются вопросы достаточно чувствительной сферы регулирования. Когда электронные средства, вопросы обмена персональными данными входят в нашу жизнь очень активно. И зачастую возникают вопросы, связанные с получением согласия гражданина, в частности на использование и распространение его изображения. Достаточно сложная тема, и изучение международного опыта показало, что она не однозначна и по-разному регулируется в разных странах, в том числе у наших соседей. Белорусский законодатель также поставил этот вопрос.

В Беларуси до конца 2022 года примут изменения в Гражданский кодекс-7

В ходе конституционной реформы в Беларуси уже созданы все условия для защиты частной жизни каждого гражданина. Сейчас только требуется доработка законодательства. Изменения в Гражданский кодекс по вопросам защиты персональных данных планируют принять до конца года.

# Закон # общество # Светлана Любецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 ноября в Беларуси вырастут детские пособия и надбавки к пенсиям
31 октября 2022 08:11

С 1 ноября в Беларуси вырастут детские пособия и надбавки к пенсиям

В Гродненской области собирают почти 90 центнеров кукурузы на круг
31 октября 2022 08:03

В Гродненской области собирают почти 90 центнеров кукурузы на круг

Во Дворце Независимости обсудят вопросы экономического блока
31 октября 2022 07:43

Во Дворце Независимости обсудят вопросы экономического блока