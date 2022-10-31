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С 1 ноября в Беларуси вырастут детские пособия и надбавки к пенсиям

31 октября 2022 08:11
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Новости Беларуси. В Беларуси утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума. 1 ноября они станут на 3,4 % выше по сравнению с прежним нормативом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 ноября в Беларуси вырастут детские пособия и надбавки к пенсиям-1

Изменение влечет за собой рост некоторых социальных выплат, которые привязаны к этой величине. В частности пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, пособия по уходу за инвалидом или пожилым, социальные пенсии.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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