С 1 ноября в Беларуси вырастут детские пособия и надбавки к пенсиям

Новости Беларуси. В Беларуси утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума. 1 ноября они станут на 3,4 % выше по сравнению с прежним нормативом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменение влечет за собой рост некоторых социальных выплат, которые привязаны к этой величине. В частности пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, пособия по уходу за инвалидом или пожилым, социальные пенсии.