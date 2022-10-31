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В Гродненской области собирают почти 90 центнеров кукурузы на круг

31 октября 2022 08:03
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Новости Беларуси. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна кукурузы. Средняя урожайность составляет без малого 70 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области собирают почти 90 центнеров кукурузы на круг-1

Самая высокая продуктивность полей в Гродненской области, где собирают почти по 90 центнеров на круг.  Общебелорусский каравай теперь весит 9 миллионов тонн  зерна. Это на миллион двести тонн больше, чем было на эту же дату в 2021 году. В целом сельскохозяйственные работы подходят к завершению. Убрано 80 % площадей сахарной свеклы, приблизительно столько же и овощей.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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