В Гродненской области собирают почти 90 центнеров кукурузы на круг

Новости Беларуси. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна кукурузы. Средняя урожайность составляет без малого 70 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна кукурузы. Средняя урожайность составляет без малого 70 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая высокая продуктивность полей в Гродненской области, где собирают почти по 90 центнеров на круг. Общебелорусский каравай теперь весит 9 миллионов тонн зерна. Это на миллион двести тонн больше, чем было на эту же дату в 2021 году. В целом сельскохозяйственные работы подходят к завершению. Убрано 80 % площадей сахарной свеклы, приблизительно столько же и овощей.