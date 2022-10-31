В Гродненской области собирают почти 90 центнеров кукурузы на круг

Самая высокая продуктивность полей в Гродненской области, где собирают почти по 90 центнеров на круг. Общебелорусский каравай теперь весит 9 миллионов тонн зерна. Это на миллион двести тонн больше, чем было на эту же дату в 2021 году. В целом сельскохозяйственные работы подходят к завершению. Убрано 80 % площадей сахарной свеклы, приблизительно столько же и овощей.