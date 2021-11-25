Лукашенко о ситуации на границе: американцам надо здесь заварушку создать, они будут наблюдать и оружие поставлять

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Им надо приблизиться к Москве. И тут, понимаете, балкон этот опять остался, мешает, надо его срезать. И будут резать. Эти бедные люди ищут дыру, где проскочить. И вот они избрали Беларусь, но поляки воспользовались мгновенно этим. Для реализации своих стратегических целей. Вот он, этап мятежа или цветной революцией. Мы все думали, помните, я говорил: что они нам подкинут? Я еще не знаю, но нос по ветру всегда держу, чтобы угадать момент, когда они чего-то начнут. Вот они пытаются воспользоваться этими беженцами беглыми, этим процессом, и уже цель их просматривается. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну.

Они нас провоцируют, это не надо Европе. Европа не хочет войны. Кому она нужна? Кому эта война нужна? Американцам. Они поднялись на той войне. Сегодня вы видите, где они. Монополярный мир исчезает. Они любят чужими руками воевать. И надо где-то здесь заварушку опять создать, они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять, чтобы убивали друг друга и экономика пустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь. И Америка опять будет прежде всего, как Трамп говорил, доминировать. Вот по большому счету к чем все делается. И сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев.

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