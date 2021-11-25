Рейсы для беженцев в Ирак состоятся, первый борт на 180 пассажиров уже вылетел из Багдада

Новости Беларуси. И как стало известно сегодня вечером, 25 ноября, вывозные рейсы в Ирак все-таки состоятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По имеющейся информации, их будет два. Первый борт Iraqi Airways Company рассчитан на 180 пассажиров. Он уже вылетел из Багдада и приземлится в Национальном аэропорту Минск в 21:15.

Обратно он должен отправиться спустя час. Второй рейс ожидают в минском аэропорту в районе 1:00. Его вылет в столицу Ирака запланирован в 2:45. В данном случае речь идет о самолете на 420 пассажирских мест.