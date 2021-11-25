Минобороны: принято решение о наращивании дежурных сил ПВО вдоль границы

Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси нарастили вдоль границы состав дежурных сил ПВО. Кроме того, в воздух поднялась стратегическая авиация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 ноября был выполнен полет смешанной тактической группы в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России. Такие совместные авиапатрули гарантируют стабильность в небе. В последнее время участились случаи полетов различных видов авиации вблизи наших воздушных границ. Как отмечают в Минобороны, все это меры адекватного реагирования на ситуацию, которая складывается на западном направлении.