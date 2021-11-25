Прямой эфир

Андрей Муковозчик: «Наш Президент умыл Розенберга. Перед тем умыв Чанса»

25 ноября 2021 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Накипело». На актуальные темы выскажет свое мнение Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня».  

Андрей Муковозчик: «Наш Президент умыл Розенберга. Перед тем умыв Чанса»-1

Конкурс капитанов – не самый важный, но вселяющий в команду надежду. Читайте здесь.

Андрей Муковозчик: «Наш Президент умыл Розенберга. Перед тем умыв Чанса»-4

Рубрику «Накипело» смотрите в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны: принято решение о наращивании дежурных сил ПВО вдоль границы
25 ноября 2021 17:10

Минобороны: принято решение о наращивании дежурных сил ПВО вдоль границы

Рейсы для беженцев в Ирак состоятся, первый борт на 180 пассажиров уже вылетел из Багдада
25 ноября 2021 16:59

Рейсы для беженцев в Ирак состоятся, первый борт на 180 пассажиров уже вылетел из Багдада

Ігар Марзалюк: «Нашы продкі не цураліся навацый, улічвалі лепшыя здабыткі прававых традыцый суседзяў»
25 ноября 2021 16:52

Ігар Марзалюк: «Нашы продкі не цураліся навацый, улічвалі лепшыя здабыткі прававых традыцый суседзяў»