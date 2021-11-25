Андрей Муковозчик: «Наш Президент умыл Розенберга. Перед тем умыв Чанса»

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Накипело». На актуальные темы выскажет свое мнение Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня».
Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Накипело». На актуальные темы выскажет свое мнение Андрей Муковозчик, обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня».
Конкурс капитанов – не самый важный, но вселяющий в команду надежду. Читайте здесь.
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