«А, заплатить? Так пусть европейцы заплатят». Лукашенко прокомментировал отмененный рейс в Ирак

Новости Беларуси. 25 ноября во время совещания по конституционной реформе не осталась без внимания ситуация с беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, Президент обратил внимание на фейк, связанный с отмененным эвакуационным рейсом для иракцев. Ожидаемый самолет не прибыл в Минск.

Рейс отменился из-за того, что Евросоюз не оплатил услуги Iraqi Airways Company. Сейчас порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту Минск. Вновь в подвешенном состоянии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотят уехать. Пожалуйста. Мы их собираем в аэропорту. Что-то самолет не прислали эти. А, заплатить? Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: «Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…» Ни одной копейки сюда не поступило денег. Не надо нам – Красный Крест и прочее. Пока кормим и поим мы этих людей. Не за их счет. Это им очень важно. Что там этот рейс стоит? И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит.