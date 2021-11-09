Лукашенко о ситуации на Ближнем Востоке: «Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование»

Новости Беларуси. О том, как в Евросоюзе организована мафиозная структура по транзиту мигрантов Александр Лукашенко 9 ноября рассказал в большом интервью российскому изданию. Острые вопросы с нашим Президентом обсудил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Были затронуты актуальные темы как белорусско-российской, так и мировой повестки. В том числе направления развития интеграции Союзного государства и наше военно-промышленное сотрудничество. Обсудили во время интервью и другие актуальные вопросы: обстановку в регионе и мире, ситуацию в Украине, геополитическое противостояние. Острая ситуация складывается на белорусско-польской границе. Александр Лукашенко в подробностях высказал свою позицию и назвал настоящие источники миграционного кризиса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в эти истоки, Игорь Юрьевич, был погружен. Я знал Хафеза Асада, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи – величайшие мыслители. Добавьте сюда Фиделя Кастро. К сожалению, ушли. Это люди, которые в силу своего положения очень хорошо понимали, что происходит, это были лидеры в своих государствах. И эти мерзавцы их просто убили. Они их убили, и Башара Асада они также хотят уничтожить. Поэтому они снесли лидеров, а следом пошли в страны.

Помните, Буш младший. Им надо было переустроить Ближний и Средний Восток. Тунис, Ливия, Сирия. Дошли до Ирана, посмотрели – не по зубам, не влезли. В Афганистан, 20 лет. И результат. Они не просто расшевелили, расшатали Ближний и Средний Восток, они уничтожили государственность - ту, которая была. Да, специфическая. Не такая, как в Беларуси и России, а тем более у англосаксов. Конечно, не такая. Своя специфика, мы это прекрасно понимаем. Лучше стало? Они же демонстративно это делали. Они уничтожили все, что там было, уклад жизни. Куда деваться людям.

Я ночью сегодня проснулся и думаю: что самое страшное там? Знаешь, Игорь, даже не война. Там самое страшное – отсутствие всякой перспективы. Представь: дети, какое будущее у них? Образование? Им нельзя получить. Здравоохранения сейчас никакого. Про культуру, спорт и говорить нечего. Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование в этой стране и абсолютно беспросветно все. Что им делать? Надо искать лучшей жизни. Устами Меркель в 2015 или каком году и другими: приезжайте к нам. Они их позвали, и пошел транзит. А самое опасное сегодня – этот транзит обеспечивается людьми.