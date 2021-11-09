Алёна Родовская: любой разговор о преимуществах Союзного государства сопряжён с накалом страстей. Нас пытаются разругать

Новости Беларуси. Назло всем доброжелателям союзные программы подписаны. Беларусь и Россия показывают всему миру, как мы строим стратегию будущего. Несмотря на мировые истерики и попытки отдалить наши народы, нас не разделить. Об этом и не только рассуждает Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

В последнее время наблюдаю за тем, что любой разговор о преимуществах Союзного государства сопряжен с высоким накалом страстей. Я вижу в этом перекос – нас то и дело пытаются разругать. С Россией нас связывает единство. И если да, то какое именно? Я родилась в СССР, а если быть точнее, на Северном Кавказе. К Российской Федерации не могу не относиться без уважения по праву рождения. Но родиной мне стала Беларусь. И таких, как я, почти миллион. А сколько еще тех, у кого родители русские? Разбросал тогда Советский Союз наших предков, и география родственных связей действительно большая. Алена Родовская:

С отношением к советскому прошлому вышла занятная штука. Мы все отлично помним – переоценка ценностей началась в эпоху перестройки, когда заговорили о недостатках советского прошлого и пороках самого социалистического строя. Но смею напомнить, что именно в составе 15 республик люди сохранили свою самобытность: язык, культуру, традиции, равные возможности для людей разных языков и культур. И это именно советская наработка. Беларусь сегодня с гордостью продолжает эту линию – быть по-настоящему независимой страной, где суверенитет во всем стоит на первом месте.

Алена Родовская:

Помните, в 2019 году проводили перепись населения? Напомню цифры: 9,5 миллиона, из них белорусов – 85 %, русских – 707 тысяч, поляков – 288 тысяч и украинцев – 160 тысяч. В меньшем количестве в нашей стране проживают евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы, литовцы, туркмены, немцы, грузины, молдаване и многие другие. И все живут дружно. В нашей стране крепка солидарность по национальному признаку у всех населяющих ее народов. Сегодня идет та самая полноценная гибридная война, одна из стратегий которой – уничтожение Беларуси через ненасильственное стирание идентичности. Кто так умело подливает масло в огонь? Первые в списке – поляки. Они не забыли, насколько крупным игроком была их страна 400 лет назад. Польша как раз – по примеру Турции, Ирана, Британии – начинает строить свою новую империю. Получится ли – вопрос, но шаги сделаны. Алена Родовская:

Так вот, массовая выдача «карты поляка» белорусам и украинцам, вид на жительство для граждан России – это как раз часть проекта по восстановлению великой Польши. Украину они вообще считают своей случайно потерянной областью. Граждане соседних стран не просто получают документы. Варшава продает им образ жизни, образ успеха и постправды.