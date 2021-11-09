Главред российского журнала взял интервью у Лукашенко: «Всё, что он сказал, крайне актуально для наших читателей»

Новости Беларуси. 9 ноября Александр Лукашенко дал интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беседа во Дворце Независимости длилась почти два с половиной часа. Ожидаемо, были затронуты актуальные темы как белорусско-российской, так и мировой повестки. Президент поделился итогами недавнего заседания Высшего госсовета Союзного государства и ключевыми направлениями развития нашей интеграции. Речь шла и о военно-промышленном сотрудничестве. Александр Лукашенко также высказал свою позицию по ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Евросоюза.

Обсудили во время интервью и другие актуальные вопросы – обстановку в регионе и мире, ситуацию в Украине, геополитическое противостояние. Кроме того, Игорь Коротченко спросил нашего Президента о внутренней повестке – это события 2020 года, обновление Конституции и подготовка к референдуму. Белорусский лидер даже ответил на несколько личных вопросов, рассказал о своих здоровых привычках и о том, как предпочитает проводить досуг.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт (Россия):

В лице Александра Григорьевича Лукашенко мы видим, безусловно, выдающегося политика, лидера. Масштаб его личности особенно раскрывается в личном интервью. Беларусь – надежный союзник Российской Федерации. Наши народы связывает искреннее отношение дружбы, приязни, ну и, конечно, белорусский лидер – это человек большого интеллекта, политической воли, стратегического целеполагания. Это очень важно для современных политиков. Все, что он сказал, крайне актуально для наших читателей. Это силовая элита России. Президент Лукашенко как верховный главнокомандующий, как человек, который выдержал этот колоссальный удар с Запада, который пытался совершить государственный переворот. Ведь мало стран, которые смогли так защитить свой суверенитет, как Республика Беларусь.