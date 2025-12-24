В НОК подвели итоги года – лауреатов 2025-го наградили специальной премией

В одном зале собрались лучшие спортсмены, тренеры, функционеры – все те, кто в уходящем году добился знаковых достижений на престижнейших международных стартах. Среди номинантов медалисты чемпионатов мира и Европы, победители этапов Кубка мира, Игр стран БРИКС. Премия Национального олимпийского комитета прошла второй год подряд.

В номинации «Прорыв года» победил хоккейный клуб «Динамо-Минск». «Зубры» в уходящем сезоне впервые прошли стартовый раунд плей-офф, успешно выступает команда и в нынешнем чемпионате – занимает на Западе второе место. «Тренером года» признана Ольга Власова. Наставник сборной Беларуси по прыжкам на батуте опередила Николаса Альворадо (пляжный футбол) и Виталия Белого (академическая гребля). Ольга Власова побеждает в этой номинации второй раз подряд.

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Два года основывается эта номинация и я второй год подряд это получаю. Приятно то, что вот эта награда дает высокую оценку результатов моей работы и после этого мне еще больше хочется стремиться, больше хочется достигать. Потому что с тобой вся Беларусь, которая если тебя выбирает, значит ты имеешь ответственность перед страной.