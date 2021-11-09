При глаукоме человек теряет зрение безвозвратно. Как вовремя остановить опасное заболевание?

Глаукома – это очень опасное заболевание и одна из самых распространенных патологий в мире. Ее еще называют «тихим вором, крадущим зрение», так как в 90 % случаев болезнь проходит бессимптомно. Само заболевание переводится с греческого как «лазурный». Такое название недуг получил из-за того, что при остром приступе зрачок становится неподвижным и приобретает зеленоватую окраску.

Юлия Рыжевская, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»:

Глаукома – это целая группа заболеваний, которые в основном характеризуются повышением внутриглазного давления и как следствие изменениями в зрительном нерве. Предрасполагающими факторами глаукомы являются возраст старше 40 лет, эндокринные заболевания, сердечно-сосудистой системы, наследственная предрасположенность, предшествующие травмы глаз и операции. Самым опасным при глаукоме является то, что течение чаще всего бессимптомное. Иногда пациенты жалуются на головную боль, тошноту, радужные круги вокруг источников света, помутнение зрения, туман. Но это очень редкие проявления.

Поставить диагноз глаукома может только офтальмолог и только после проведения комплексного обследования. Для своевременной диагностики важно посещать специалиста не реже одного раза в год. Своевременное лечение на начальной стадии помогает сохранить зрение пациентов в 90 % случаев.

Юлия Рыжевская:

Даже при простом осмотре на щелевой лампе уже можно заподозрить предрасполагающие факторы глаукомы. Также выполняют тонометрию – это измерение внутриглазного давления – и периметрию, исследование полей зрения. Опасность состоит в том, что внутриглазное давление повреждает зрительный нерв безвозвратно. То есть повышенное внутриглазное давление человек не чувствует, и когда он приходит уже со сниженной остротой зрения и изменениями в полях зрения, эти вещи безвозвратны. Именно для того, чтобы поставить своевременно диагноз глаукома, и нужны периодические осмотры у офтальмолога. Тогда возможно замедлить прогрессирование этого заболевания.

Все чаще глаукома встречается у молодых. Такую форму называют ювенильной или юношеской. Часть пациентов начинает обращать внимание на симптоматику уже в 10 лет, когда выявляются изменения радужки. Заболевание прогрессирует медленно, роговица при этом не успевает изменить своих размеров.