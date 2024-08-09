Лукашенко о Шкловском районе: я знаю здесь каждое поле, хорошо знаю сельское хозяйство

Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совещание одно, но посвящено развитию сразу двух районов. Шкловского и Оршанского, соседних. Районы разных областей, но с похожей судьбой. Президент не скрывает: село начали возрождать с этих земель. Очередной исторический этап развития – новые подходы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начнем со Шкловского района. Почему? Потому что я знаю здесь каждое поле. Я знаю здесь хорошо сельское хозяйство. Были привлечены люди, которые разбирались в сельском хозяйстве и знали каждый клочок земли. Но еще глубже если посмотреть, тогда была программа строительства комплексов молочно-товарных и других. Думаю, ну, начнем с того комплекса, где работала моя мать последние годы перед пенсией. Вот начинали именно отсюда. И все это пошло по всей стране. Ясно, что в Гродненской области, Брестской области люди были более капитальные, подготовленные. Да и в отдельных минских хозяйствах. Тогда мы взяли маяки советские – 60 или сколько – как пример. В зале полсотни человек. Весь правительственный пул аграрного профиля, два губернатора, глава Администрации Президента и председатель Госконтроля, помощники Президента, управляющий делами и даже, что называется, мудрецы управленческой вертикали. Среди них – и сенаторы, и авторы аграрных экспериментов. Но в отличие от столичных больших разговоров, здесь и непосредственные руководители всех хозяйств двух районов. Можно говорить о новом формате откровенных диалогов. Сверху проблемы виднее – на местах понятнее их причины.