Лукашенко о Шкловском районе: я знаю здесь каждое поле, хорошо знаю сельское хозяйство
Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совещание одно, но посвящено развитию сразу двух районов. Шкловского и Оршанского, соседних. Районы разных областей, но с похожей судьбой. Президент не скрывает: село начали возрождать с этих земель. Очередной исторический этап развития – новые подходы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Начнем со Шкловского района. Почему? Потому что я знаю здесь каждое поле. Я знаю здесь хорошо сельское хозяйство. Были привлечены люди, которые разбирались в сельском хозяйстве и знали каждый клочок земли. Но еще глубже если посмотреть, тогда была программа строительства комплексов молочно-товарных и других. Думаю, ну, начнем с того комплекса, где работала моя мать последние годы перед пенсией. Вот начинали именно отсюда. И все это пошло по всей стране. Ясно, что в Гродненской области, Брестской области люди были более капитальные, подготовленные. Да и в отдельных минских хозяйствах. Тогда мы взяли маяки советские – 60 или сколько – как пример.
В зале полсотни человек. Весь правительственный пул аграрного профиля, два губернатора, глава Администрации Президента и председатель Госконтроля, помощники Президента, управляющий делами и даже, что называется, мудрецы управленческой вертикали. Среди них – и сенаторы, и авторы аграрных экспериментов. Но в отличие от столичных больших разговоров, здесь и непосредственные руководители всех хозяйств двух районов. Можно говорить о новом формате откровенных диалогов. Сверху проблемы виднее – на местах понятнее их причины.
Александр Лукашенко:
Сегодня на повестке дня очень важный вопрос. Мы должны определиться с методами повышения эффективности сельскохозяйственного производства двух валообразующих районов – Шкловского Могилевской области и Оршанского Витебской. Начнем с Орши. Импульс для развития регион получил в конце 2018 года, когда мной был подписан Указ № 506 «О развитии Оршанского района с целью повысить качество жизни людей». Вы помните, мы тогда очень серьезно взялись за промышленность в Орше. Самое главное, что мы наплевательски отнеслись к тому, что есть. Допустим, инструментальный завод. Нам что, инструмент не нужен был? И вовремя мы тогда, схватившись за это, поставили на ноги этот завод и он сегодня производит нужный для страны инструмент. Или нет? Упаси вас господь, там не будет того, о чем мы думали тогда. Или мечтали.
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