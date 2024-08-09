В Минской области с начала года произошло почти 400 ДТП – ГАИ усилила контроль

С начала года в Минской области произошло почти 400 ДТП, в результате которых 64 человека погибли, 431 – получили травмы. Особое внимание мотоциклистам. Ведь в последнее время именно с их участием идет всплеск аварий.

Материал нашего корреспондента Ангелины Шигалевой.

Переменчивая погода не повод для водителей отказываться от поездок. Поэтому движение на дорогах остается активным. Однако водители все же стараются соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию. Ведь многие понимают: безопасность превыше всего.