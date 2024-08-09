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В Минской области с начала года произошло почти 400 ДТП – ГАИ усилила контроль

09 августа 2024 17:52
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ усилили контроль за дорогами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области с начала года произошло почти 400 ДТП – ГАИ усилила контроль-1

С начала года в Минской области произошло почти 400 ДТП, в результате которых 64 человека погибли, 431 – получили травмы. Особое внимание мотоциклистам. Ведь в последнее время именно с их участием идет всплеск аварий.

Материал нашего корреспондента Ангелины Шигалевой.

Переменчивая погода не повод для водителей отказываться от поездок. Поэтому движение на дорогах остается активным. Однако водители все же стараются соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию. Ведь многие понимают: безопасность превыше всего.

В Минской области с начала года произошло почти 400 ДТП – ГАИ усилила контроль-4

Поскольку дождь, мы включили фары. Ездим, соблюдая скоростной режим, медленно, всегда соблюдаем правила дорожного движения.

В Минской области с начала года произошло почти 400 ДТП – ГАИ усилила контроль-7

Пристегиваюсь. Вежливость на дорогах – самое главное. И принцип УДД. 

Однако есть и те, кто правилами безопасности пренебрегает, что приводит к необратимым последствиям. Поэтому Госавтоинспекция пристально следит за ситуацией на дороге.

В Минской области с начала года произошло почти 400 ДТП – ГАИ усилила контроль-10

Юрий Бразовский, командир взвода ДПС отдела ГАИ Солигорского РОВД:
Сотрудники ГАИ на постоянной основе ежедневно проводят рейдовые мероприятия по выявлению в первую очередь грубых нарушений правил дорожного движения. Это нарушения правил обгона, нарушения правил скоростного режима. И самое грубое нарушение – это состояние алкогольного опьянения.

Подробности в видео.

# ГАИ # общество # Ангелина Шигалева # Новости Минска и Минской области

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