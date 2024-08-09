В Минской области заменили 45 км теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону

В Минской области идет подготовка к новому отопительному сезону. Уже заменили 45 километров теплосетей. Это 68 % от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также ведутся работы на объектах жилфонда. Всего в центральном регионе более 8,5 тысячи домов должны получить паспорта готовности. В Любанском районе около 200 многоквартирных жилых зданий. Здесь сдача объектов к осенне-зимнему периоду на финише. Особое внимание энергетики и коммунальщики уделяют качеству работ по техобслуживанию, ремонту и замене установок, трубопроводов, сетей, а также состоянию внутренних и внешних инженерных коммуникаций.

Олег Горчанин, заместитель директора по жилищным вопросам и идеологической работе Любанского ЖКХ:

Основные работы: прессовка, профилактический ремонт, система отопления жилых домов, гидропневмопромывка стыков панелей и кровли. На сегодня из 195 домов у нас подготовлено 146 домов. Это 75% от общего количества.