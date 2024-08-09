Прямой эфир

В Минской области заменили 45 км теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону

09 августа 2024 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области идет подготовка к новому отопительному сезону. Уже заменили 45 километров теплосетей. Это 68 % от плана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области заменили 45 км теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону-1

Также ведутся работы на объектах жилфонда. Всего в центральном регионе более 8,5 тысячи домов должны получить паспорта готовности. В Любанском районе около 200 многоквартирных жилых зданий. Здесь сдача объектов к осенне-зимнему периоду на финише. Особое внимание энергетики и коммунальщики уделяют качеству работ по техобслуживанию, ремонту и замене установок, трубопроводов, сетей, а также состоянию внутренних и внешних инженерных коммуникаций.

В Минской области заменили 45 км теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону-4

Олег Горчанин, заместитель директора по жилищным вопросам и идеологической работе Любанского ЖКХ:
Основные работы: прессовка, профилактический ремонт, система отопления жилых домов, гидропневмопромывка стыков панелей и кровли. На сегодня из 195 домов у нас подготовлено 146 домов. Это 75% от общего количества.

В Минской области заменили 45 км теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону-7

Кроме того, в районе идет подготовка теплоисточников. Всего их 27 на балансе Любанского ЖКХ. Паспорта готовности получили свыше 10 объектов. Также ведется капремонт двух котельных. Основные работы необходимо завершить к 1 сентября.

# Отопительный сезон # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Самая большая урожайность – посмотрели, как работает ведущее хозяйство в Березинском районе
09 августа 2024 17:52

Самая большая урожайность – посмотрели, как работает ведущее хозяйство в Березинском районе

Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей
09 августа 2024 17:51

Минский зоопарк 9 августа отмечает 40-летний юбилей

45 молодых специалистов приступили к работе на МПЗ. Как встретили выпускников на заводе?
09 августа 2024 17:50

45 молодых специалистов приступили к работе на МПЗ. Как встретили выпускников на заводе?